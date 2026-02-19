La Autoridad Portuaria impulsa el faro de ses Coves Blanques como espacio cultural de Sant Antoni

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni para la gestión y dinamización de las dependencias del Far de ses Coves Blanques, situado en el puerto de la localidad. El acuerdo contempla destinar estos espacios a actividades culturales y de interés social abiertas a la ciudadanía.

El convenio autoriza "la ocupación y el uso del edificio del antiguo faro" y de uno de sus almacenes anexos para exposiciones, talleres, actos culturales, coloquios y otras iniciativas de carácter social y divulgativo. La APB enmarca esta actuación en su "estrategia puerto-ciudad, orientada a recuperar espacios portuarios singulares, garantizar su conservación y fomentar usos compatibles con la actividad portuaria y el interés general".

El acuerdo establece una vigencia inicial de diez años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de quince. El organismo portuario destaca que el faro, "se consolida como equipamiento público de referencia que une memoria histórica, cultura y participación ciudadana, y refuerza el vínculo entre el puerto y el municipio".

En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento "asumirá la gestión, la programación y el mantenimiento de los espacios con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al entorno". La programación cultural se compartirá de forma periódica con la APB, que también podrá utilizar las instalaciones para actividades culturales o sociales de interés común.

Un enclave con más de un siglo de historia

El Far de ses Coves Blanques cuenta con un notable valor histórico, destacan desde la APB. El proyecto lo redactó el ingeniero Eusebi Estada tras la petición expresa del Ayuntamiento de Sant Antoni, que alertó sobre la inseguridad en la entrada del puerto, a finales del siglo pasado. A pesar de la existencia del Faro de sa Conillera, varios naufragios afectaron a embarcaciones que buscaban refugio en la bahía.

Esta luminaria empezó a operar el 15 de septiembre de 1897 como faro de sexto orden, con luz fija roja, y desempeñó "un papel clave en la seguridad marítima del puerto de Sant Antoni". En 1963, la construcción del nuevo dique de abrigo propició su sustitución por una baliza situada en el extremo del dique. La autoridad portuaria retiró entonces la linterna y "puso fin a su función como señal marítima, aunque las viviendas continuaron alojando a los fareros destinados en la zona hasta bien entrado el siglo XXI".

Desde 2010, el edificio alberga un centro sociocultural gracias al convenio firmado en 2006 entre la Autoridad Portuaria de Baleares y el Ayuntamiento de Sant Antoni. Desde el organismo portuario se subraya que esta nueva etapa, "refuerza el uso ciudadano y cultural del patrimonio portuario y avanza hacia un modelo de puerto más abierto, accesible e integrado en su entorno urbano y social".