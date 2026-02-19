Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica en Ibiza por el plan para bajar listas de espera: USAE acusa a Salud de discriminar a los auxiliares de enfermería

Desde el sindicato advierten de que, según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias deben retribuirse con un valor que no puede ser inferior al de la hora ordinaria

Imagen de archivo del interior de uno de los quirófanos del Hospital Can Misses. | M. TORRES

Imagen de archivo del interior de uno de los quirófanos del Hospital Can Misses. | M. TORRES

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE) ha criticado la aprobación de la Instrucción 3/2026 del director general del Servei Balear de Salut, que regula el complemento de productividad para el personal que participe en procesos asistenciales extraordinarios vinculados al Plan de Abordaje Integral de las Listas de Espera.

El sindicato sostiene que la instrucción supone un agravio comparativo para los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) respecto a otras categorías de los equipos multidisciplinares y, además, “vulnera la negociación colectiva”, al tratarse, según USAE, de un proceso económico con repercusión en el abono nominal que debería haberse negociado en Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales.

USAE señala que la instrucción prorroga el plan para reducir las listas de espera al no haberse alcanzado el objetivo previsto y que, pese a la actualización del complemento, mantiene la discriminación retributiva de los TCE. En concreto, afirma que estos profesionales continúan percibiendo un 18% de la cuantía marcada para facultativos en consultas externas y pruebas radiológicas, y un 20% en el caso de intervenciones quirúrgicas.

Cuantías que "rozan la ilegalidad"

Como ejemplo, el sindicato expone que si un facultativo percibe 22 euros brutos por una primera visita en consulta que no exceda los 15 minutos, un TCE recibiría 3,96 euros brutos. Y en el caso de las cirugías, si el facultativo percibe 61 euros brutos, el TCE se quedaría en 13 euros, según detalla la organización.

Para USAE, estas cuantías “infravaloran” el trabajo de los TCE y “rozan la ilegalidad”, al advertir de que, conforme al Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias deben retribuirse con un valor que no puede ser inferior al de la hora ordinaria. “3,96 euros brutos es una cantidad ridícula que denigra el trabajo del colectivo”, añade.

En este contexto, el sindicato reclama a la Administración un mayor reconocimiento para los profesionales implicados en la reducción de las listas de espera y pide a las gerencias territoriales una “gestión adecuada”, al considerar que son las responsables de detallar la actividad extraordinaria necesaria y de regular el programa especial de productividad ligado a este objetivo, incluyendo las retribuciones.

“La negociación de estas cuantías es nefasta y dice mucho de su capacidad para gestionar los sistemas sanitarios, por lo que esperamos que se lleve a Mesa de Negociación para que las organizaciones sindicales aporten las alegaciones pertinentes”, ha declarado Alejandro Juan Alonso, responsable de acción sindical de USAE en Baleares.

TEMAS

