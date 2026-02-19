El passeig de ses Fonts de Sant Antoni tendrá un baño público

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha instalado un nuevo aseo público mixto y adaptado junto a la parada de taxis del passeig de ses Fonts que estará operativo los próximos días. Se espera completar las conexiones eléctricas en breve para que el servicio pueda entrar en funcionamiento.

El proyecto, con una inversión de 96.437 euros, responde a las demandas de los profesionales del taxi y sus usuarios, así como de vecinos y visitantes del municipio y busca responde a la necesidad de contar con un servicio público necesario por motivos de salubridad.

Características del nuevo aseo público

La instalación cuenta con una cabina autolimpiable adaptada para personas con movilidad reducida, de construcción monobloque y planta rectangular. Incluye sistemas automatizados como limpieza de la tapa y del suelo, señalización exterior retroiluminada, pictogramas y método de acceso mediante tarjetero. Las dimensiones de la cabina son 3,80 x 2,35 metros, con un diámetro de giro de 180 cm, cumpliendo la normativa nacional de accesibilidad y los estándares comunitarios.

El diseño y fabricación del aseo cumplen con las certificaciones internacionales ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Gestión ambiental), ISO 14006 (Ecodiseño) y ISO 45001 (Prevención de riesgos laborales), garantizando un equipamiento seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.