Ozuna regresa a Ibiza con tres fechas exclusivas este junio en Ushuaïa

El artista puertorriqueño Ozuna volverá a Ushuaïa Ibiza los días 16, 23 y 30 de junio de 2026. El cantante encabezará por primera vez tres fechas consecutivas en el reconocido recinto al aire libre, elegido como número uno del mundo en la encuesta Top 100 Clubs 2025 de DJ Mag. La organización ha anunciado que cada martes ofrecerá un espectáculo propio para convertir esas citas "en uno de los grandes reclamos del verano ibicenco".

Con cinco Billboard Music Awards, doce Billboard Latin Music Awards y cuatro Récords Guinness, Ozuna figura entre los nombres más influyentes de la música latina actual, señala la organización. El artista suma más de 120 millones de seguidores y logró dos Latin GRAMMY por el tema Yo x Ti, Tú x Mí junto a Rosalía.

Desde su irrupción en 2016 con La Ocasión, consolidó una carrera marcada por el éxito comercial. Su álbum debut, Odisea, lideró durante 46 semanas la lista Billboard Top Latin Albums. Después amplió su repertorio con títulos como Aura, Nibiru, ENOC, Ozutochi y Cosmo. En 2025 presentó Stendhal junto a Beéle. A lo largo de su trayectoria actuó en recintos como el Madison Square Garden de Nueva York y colaboró con artistas como Shakira, Daddy Yankee, Karol G, Bad Bunny y David Guetta, entre otros.

Ushuaïa Ibiza asegura que con este anuncio refuerza su apuesta por consolidarse como uno de los epicentros internacionales de la música actual. Ozuna protagonizará tres noches centradas en sus grandes éxitos y en los sonidos latinos que han definido su carrera.