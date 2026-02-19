El autor sueco que escribió una novela sobre la visita de Franco a Ibiza en 1955

A principios de los años 50, el novelista Sven Wernström(1925-2018, Estocolmo, Suecia) descubrió Ibiza y fue tal la fascinación que sintió por la isla y sus gentes que acabó ambientando en ella tres de «los 130 libros» que escribió a lo largo de su vida. Lo cuenta su hija, Birgitta, que se encuentra en estos momentos de vacaciones en Vila, donde conserva grandes amigos, como Víctor Juan, el primer delegado en la Pitiusa del norte de la Federación Balear de Tiro con Arco.

Birgitta, que tiene 78 años, comparte con su progenitor el amor por esta tierra y la visita siempre que puede desde hace 74 años. Esta vez ha metido en la maleta dos de las novelas de Wernström inspiradas en Ibiza, ‘Fall för madonnan’ y ‘Generalen kommer’ y decenas de fotografías en blanco y negro tomadas durante sus estancias isleñas en los años 50 y 60.

Sven Wernström, en Ibiza. / VALERIA VIDEGAIN / Archivo familiar de Birgitta Wernström

La primera vez que el escritor viajó a la isla fue en 1952, acompañado de su mujer, Inga, que era dibujante, y de su única hija. Según cuenta ella misma y se puede leer en un blog que el autor creó cuando dejó de escribir novelas, la familia decidió viajar hasta las Pitiusas siguiendo las recomendaciones de unos compañeros de Inga, que le habían hablado de «una isla desconocida en el Mediterráneo» que resultaba «barata» para los artistas suecos.

En aquellos tiempos, Wernström, que había escrito su primera obra con 18 años, trabajaba en un diario vespertino de Estocolmo llamado Aftonbladet, en el departamento de composición tipográfica. Hasta 1964 fue tipógrafo; luego ya se dedicó solamente a la literatura, eminentemente juvenil y muchas veces con trasfondo histórico o político.

Los tipógrafos de Diario de Ibiza, retratados por Sven Wernström. / VALERIA VIDEGAIN

Durante ese primer viaje a Ibiza, relata la hija, se desplazaron de Estocolmo a Barcelona en tren y de allí cogieron un barco que les llevó al puerto de Vila. Estuvieron en la isla desde principios de junio hasta mediados de julio, viviendo en el barrio de la Marina. De aquella época, Birgitta, que por entonces tenía cuatro años, recuerda a las mujeres vestidas de payesas y los animales que pululaban por el barrio: «perros, gatos y pollos». Después de aquella primera estancia, regresaron a la isla prácticamente cada año hasta 1964 y después ya hubo solo visitas puntuales. «En 1967 mi padre decidió dejar de veranear en Ibiza porque consideraba que la isla había cambiado mucho, pero yo he seguido viniendo», explica Birgitta.

Durante sus visitas a la isla, Wernström y su familia se alojaron siempre en Vila, en zonas como ses Figueretes y también en la calle de la Virgen, en Sa Penya. En las fotografías de su padre que guarda Birgitta se puede contemplar cómo era la vida en el casco antiguo de la ciudad. Hay instantáneas, por ejemplo, del Mercat Vell y de la sede del Diario de Ibiza, que por entonces estaba en la Marina, en la calle Azara (actual Bisbe Azara).

«Ibiza era realmente un lugar apartado. Un barco llamado ‘Ciudad de Mahón’ iba allí una vez por semana desde Barcelona. Al subir al avión te inspeccionaban los hombres del Generalísimo Franco (a los chicos alemanes en pantalones cortos los paraban, porque tenías que ir decentemente vestido). En el Bar Domingo una veintena de artistas suecos estaban sentados bebiendo. Algunos se habían emborrachado en Ibiza porque no tenían dinero para ir a la península y hacer autostop a casa», rememora el propio autor en una publicación del blog escrita en 2015, en su penúltima visita a la isla. También en ese mismo post hace mención a una de las casas en la que vivió con su mujer y su hija en aquellos primeros años. «Tenía dos plantas, ninguna casa alrededor y estaba en «la ahora sobreconstruida playa de ses Figueretes». La alquilaron por «cien coronas al mes», cuando en Ibiza todavía se podía conseguir una vivienda «por precios razonables».

Portadas de dos de las obras ambientadas en Ibiza de Sven Wernström. / VALERIA VIDEGAIN

Las tres novelas

De todos los viajes a la isla que el autor sueco realizó a mediados del siglo XX surgieron tres obras. La primera se publicó en 1955 y es una novela juvenil titulada ‘Mästerdykaren’, algo así como ‘El buceador experto’. «La protagonizan dos hermanos ibicencos pescadores», cuenta Birgitta. En la contraportada del libro, que todavía se puede adquirir en internet de segunda mano, se habla de un joven llamado Manuel que se zambulle en el mar tras un calamar.

La segunda obra es de intriga, se titula ‘Fall för madonnan’ (‘Caída por la Virgen’) y vio la luz en 1959. La trama gira en torno a un asesinato cometido en Ibiza y, entre sus personajes, hay un escritor de novelas policíacas.

Birgitta, la hija de Sven Wernström, con la obra e ‘Generalen kommer', cuya portada ilustró su madre, Inga. / VALERIA VIDEGAIN

La última novela, ‘Generalen kommer’, es decir, ‘El general viene’, se publicó en 1988 pero está ambientada en octubre de 1955, durante los preparativos de la visita de Franco a Ibiza. Aquel año Wernström y su familia se quedaron más tiempo de lo habitual en la isla precisamente porque el escritor, «un socialista convencido», quería documentar la llegada del dictador. De aquel episodio surgió una historia «sobre la vida cotidiana bajo el régimen fascista», protagonizada por un joven albañil y un hombre mayor ciego en la que recoge cómo se prepararon los habitantes de Ibiza para el acontecimiento.

«En 1955, la élite local se reúne en el muelle a la espera de que atraque un barco muy especial. El mismísimo general Franco, dictador de España durante muchos años, visita la isla, sin que nadie sepa el verdadero motivo. Sin embargo, muchos isleños han aprovechado la visita del general para su propio beneficio, y es precisamente por eso que este día se convierte en un hito en la historia de la isla, y para algunos isleños, en un desastre». Es así como se resume la trama en la edición danesa de ‘Generalen kommer’.

Un relato corto

Birgitta menciona otro escrito, en este caso un relato corto que su padre escribió, ya nonagenario, en una de sus dos últimas visitas a las Pitiusas. Lo único que recuerda es que «era una historia dramática en la que se producía una explosión en Ibiza». La isla, en esos años, 2015 y 2016, ya no tenía nada que ver con aquella de la que Wernström se había enamorado en los años 50. «Explotada por las capitalistas», como decía él mismo en su blog, había perdido la mayor parte de su encanto. Sin embargo, él seguía considerándola su «segundo hogar».