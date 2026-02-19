'Mirades d'Eivissa', una exposición del arte de Ibiza en Mallorca

La exposición 'Mirades d’Eivissa' compuesta por artistas ibicencos abrirá sus puertas el próximo 28 de febrero en el municipio mallorquín de Santa Maria del Camí, con motivo del Dia de les Illes Balears. Según ha comunicado el Consistorio, la muestra refuerza los vínculos culturales entre Ibiza y Mallorca y proyecta el talento artístico ibicenco más allá de la isla.

El acto inaugural tendrá lugar a las 17 horas en el Espai Passatemps y reunirá a los artistas Carmen Pérez Álvarez, Melinda Balis, Mariana Eiras, Antoni Marí Tirurit, David Martínez y Cris AC. A través de la pintura, la escultura, la fotografía y la abstracción, los creadores ofrecerán una visión contemporánea del arte que se desarrolla en Ibiza.

Un recorrido por el arte ibicenco del siglo XX hasta hoy

La exposición también incluye obras de figuras clave del arte ibicenco del siglo XX, como Narcís Puget Viñas, Antoni Marí Ribas Portmany, Vicent Ferrer Guasch, Josep Bonet Roig, Vicent Calbet Riera, Antoni Pomar Juan, Pere Planells Bonet, Antoni Ribas Costa y Josep Marí i Marí.

La organización afirma que esta selección permitirá al público obtener una visión amplia del desarrollo artístico de la isla a lo largo de las últimas décadas: "Las piezas presentes en la muestra transitan entre la figuración y la abstracción". Otro simbolísmo que han señalado es que los paisajes, tradiciones y escenas reconocibles del territorio, que aparecen reinterpretados desde la emoción, el color y la materia. En el ámbito escultórico, han querido destacar la figura simbólica de la diosa Tanit conecta la creación actual con las raíces místicas y culturales de Ibiza.

Además, destacan que la exposición ofrece una oportunidad única para disfrutar del arte ibicenco en una sola sala y fortalecer el intercambio cultural entre islas: "El conjunto propone un diálogo entre memoria y contemporaneidad, entre lo visible y lo intuitivo".

La inauguración contará con una muestra de música tradicional de las Pitiusas y un aperitivo con productos de Ibiza. La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de marzo.