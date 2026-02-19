Todos los menús del 'Patrimoni gastronòmic' de Ibiza 2026 (guía para no perderse)

Recorrer algunas de las ciudades Patrimonio de la Humanidad del mundo sin salir de la ciudad de Ibiza. Es lo que ofrece la edición número 13 de 'Patrimoni gastronòmic', el programa del Ayuntamiento de Ibiza que propone degustar menús temáticos entre el 23 de febrero y el 29 de marzo.

Un total de once restaurantes de la ciudad ofrecen estos menús a 30 euros. Aquí están todas las propuestas y los días en que se ofrecen.

Propuesta de Blavos / DI

Blavós (Córdoba)

Entrante: Salmorejo

Principal: Rabo de toro

Postre: Torrija

Todos los mediodías, de lunes a domingo

Borrida de ratjada de Ca n'Alfredo / DI

Ca n'Alfredo (Ibiza)

Entrante: Croquetas de sofrit pagès o gerret en escabeche

Principal: Borrida de ratjada o arroz de matanzas (mínimo para 2 personas)

Postre: Sorbete de limón con hierbas ibicencas o combinado de flaó y greixonera

Mediodías de martes a viernes y noches de jueves y viernes

Flaó de la cafetería Pepe / DI

Cafetería Pepe (Ibiza)

Entrante: Ensalada de tomates de Ibiza

Principal: Calamares de potera en su tinta

Postre: Flaó

Noches de jueves a sábado

Una de las pizzas de Pizzería Nap / DI

Pizzería Nap (Italia)

Entrante: Burrata pugliese con tomate y rúcula

Principal: Pizza Ibiza (mozzarella, jamón de Parma, berenjenas en tomate ragú, parmesano y aceite de oliva) o Pizza Nap (mozzarella, guanciale, rúcula, crema de trufa y aceite de oliva)

Postre: Tiramisú

Todos los mediodías y noches (cerrado martes y miércoles durante febrero)

Parte del menú mexicano de Ebusus / DI

Ebusus CBbC (México)

Aperitivo: Croqueta crujiente de cochinita pibil con emulsión suave de jalapeños

Entrante: Chilaquiles tradicionales con pollo

Principal: Taco de bacalao en tempura crujiente, mayonesa de ajo negro y salsa de cilantro y guindilla o birria de res melosa con alubias guisadas

Postre: Flan cremoso de dulce de leche

Mediodías de lunes a viernes y todas las noches menos el sábado

Croquetas de Bes / DI

Bes Talamanca (Internacional)

Entrante: Croquetas de jabugo y de setas con trufa

Principal: Salmón con salsa teriyaki y verduras

Postre: Tarta de queso

Todos los mediodías

Risotto de El Hotel Pacha / DI

El Hotel Pacha (Italia)

Aperitivo: Focaccia

Entrante: Ensalada de burratina (rúcula, piñones, pistachos y pesto) o sorrentinos de ricotta y nueces

Principal: Milanesa de solomillo con puré trufado o risotto de trufa y setas

Postre: Tiramisú

Todos los mediodías y noches de viernes a domingo

Plato lionés de Restaurante Pitiuso / DI

Restaurante Pitiuso (Lyon)

Entrante: Tartar de salmón en dos texturas o ensalada mézclum de pollo crujiente y vinagreta de frutos rojos e higos

Principal: Carrillada de ternera confitada, salsa de trufas, puré de patatas cremoso o dorada fileteada con salsa de bogavante y cigalas

Postre: Tarta tatin caliente de manzanas con helado de vainilla o coulant de chocolate con espuma de leche

Mediodías y noches de martes a sábado

Especialidad napolitada de la Pizzería Alegría / DI

Pizzería Alegría (Nápoles)

Entrante: Paparuol mbuttunat (rollito de pimiento asado relleno de berenjena, calabacín, olivas negras, alcaparras y anchoas) o suppli (croquetas de arroz con salsa de tomate y parmesano con corazón de próvola ahumada

Principal: Pasta genovese (ziti cortados con ragú blanco de cebolla y ternera cosida a baja temperatura por más de 8 horas) o a la sorrentina (gnocchi en tarrina con salsa de tomate y albahaca salteado con parmesano y mozzarella gradinato al horno)

Postre: Caprese (tarta de chocolate y almendra servida con nata) o sfogliatella (concha de hojaldre rellena de ricotta dulce, canela y fruta confitada)

Todos los mediodías menos lunes y viernes y noches de martes a jueves

Carne en La Vaca Argentina / DI

La vaca argentina (Argentina)

Entrante: Chorizo criollo o ensalada de lechugas vivas o empanada criolla

Principal: Parrillada de carnes argentinas con guarnición

Postre: Selección de postres caseros

Mediodías de martes a viernes

Parrillada de Can Mario / DI

Can Mario (Argentina)

Entrante: Provolone porteño (chorillo y morcilla) o empanada de carne al malbec

Principal: Vacío de ternera u ojo de bife Can Mario o Picaña con guarnición (patata asada, ensalada mixta o patata frita)

Postre: Flan casero con dulce de leche o panqueque con dulce de leche

Todos los mediodías