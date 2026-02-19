Gastronomía
Todos los menús del 'Patrimoni gastronòmic' de Ibiza 2026 (guía para no perderse)
Once restaurantes participan en la edición número 13 de la iniciativa
Recorrer algunas de las ciudades Patrimonio de la Humanidad del mundo sin salir de la ciudad de Ibiza. Es lo que ofrece la edición número 13 de 'Patrimoni gastronòmic', el programa del Ayuntamiento de Ibiza que propone degustar menús temáticos entre el 23 de febrero y el 29 de marzo.
Un total de once restaurantes de la ciudad ofrecen estos menús a 30 euros. Aquí están todas las propuestas y los días en que se ofrecen.
Blavós (Córdoba)
Entrante: Salmorejo
Principal: Rabo de toro
Postre: Torrija
Todos los mediodías, de lunes a domingo
Ca n'Alfredo (Ibiza)
Entrante: Croquetas de sofrit pagès o gerret en escabeche
Principal: Borrida de ratjada o arroz de matanzas (mínimo para 2 personas)
Postre: Sorbete de limón con hierbas ibicencas o combinado de flaó y greixonera
Mediodías de martes a viernes y noches de jueves y viernes
Cafetería Pepe (Ibiza)
Entrante: Ensalada de tomates de Ibiza
Principal: Calamares de potera en su tinta
Postre: Flaó
Noches de jueves a sábado
Pizzería Nap (Italia)
Entrante: Burrata pugliese con tomate y rúcula
Principal: Pizza Ibiza (mozzarella, jamón de Parma, berenjenas en tomate ragú, parmesano y aceite de oliva) o Pizza Nap (mozzarella, guanciale, rúcula, crema de trufa y aceite de oliva)
Postre: Tiramisú
Todos los mediodías y noches (cerrado martes y miércoles durante febrero)
Ebusus CBbC (México)
Aperitivo: Croqueta crujiente de cochinita pibil con emulsión suave de jalapeños
Entrante: Chilaquiles tradicionales con pollo
Principal: Taco de bacalao en tempura crujiente, mayonesa de ajo negro y salsa de cilantro y guindilla o birria de res melosa con alubias guisadas
Postre: Flan cremoso de dulce de leche
Mediodías de lunes a viernes y todas las noches menos el sábado
Bes Talamanca (Internacional)
Entrante: Croquetas de jabugo y de setas con trufa
Principal: Salmón con salsa teriyaki y verduras
Postre: Tarta de queso
Todos los mediodías
El Hotel Pacha (Italia)
Aperitivo: Focaccia
Entrante: Ensalada de burratina (rúcula, piñones, pistachos y pesto) o sorrentinos de ricotta y nueces
Principal: Milanesa de solomillo con puré trufado o risotto de trufa y setas
Postre: Tiramisú
Todos los mediodías y noches de viernes a domingo
Restaurante Pitiuso (Lyon)
Entrante: Tartar de salmón en dos texturas o ensalada mézclum de pollo crujiente y vinagreta de frutos rojos e higos
Principal: Carrillada de ternera confitada, salsa de trufas, puré de patatas cremoso o dorada fileteada con salsa de bogavante y cigalas
Postre: Tarta tatin caliente de manzanas con helado de vainilla o coulant de chocolate con espuma de leche
Mediodías y noches de martes a sábado
Pizzería Alegría (Nápoles)
Entrante: Paparuol mbuttunat (rollito de pimiento asado relleno de berenjena, calabacín, olivas negras, alcaparras y anchoas) o suppli (croquetas de arroz con salsa de tomate y parmesano con corazón de próvola ahumada
Principal: Pasta genovese (ziti cortados con ragú blanco de cebolla y ternera cosida a baja temperatura por más de 8 horas) o a la sorrentina (gnocchi en tarrina con salsa de tomate y albahaca salteado con parmesano y mozzarella gradinato al horno)
Postre: Caprese (tarta de chocolate y almendra servida con nata) o sfogliatella (concha de hojaldre rellena de ricotta dulce, canela y fruta confitada)
Todos los mediodías menos lunes y viernes y noches de martes a jueves
La vaca argentina (Argentina)
Entrante: Chorizo criollo o ensalada de lechugas vivas o empanada criolla
Principal: Parrillada de carnes argentinas con guarnición
Postre: Selección de postres caseros
Mediodías de martes a viernes
Can Mario (Argentina)
Entrante: Provolone porteño (chorillo y morcilla) o empanada de carne al malbec
Principal: Vacío de ternera u ojo de bife Can Mario o Picaña con guarnición (patata asada, ensalada mixta o patata frita)
Postre: Flan casero con dulce de leche o panqueque con dulce de leche
Todos los mediodías
