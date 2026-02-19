Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las fiestas populares, el humor y la música son los grandes protagonistas de este fin de semana, en el que hay una agenda muy completa en las Pitiüses.

Entre las fiestas destaca el gran encuentro de las tradiciones de la Festa de sa Rota d’en Coca en Corona, que comienza el viernes con las visitas escolares y se prolonga hasta el domingo.

Santa Eulària también sigue con su programación festiva, que estos días se concentra en el Festival del Humor, con Luis Larrodera o Wilbur entre sus estrellas.

Y de la música destacan el homenaje musicopoético a Antonio Machado del viernes en Can Ventosa; el sábado el estreno de la Jove Orquestra Simfònica en la iglesia de Santo Domingo, el homenaje a Camarón y Paco de Lucía del pianista Antón Cortés en Can Ventosa o el de Acoustic Springsteen en Can Jordi Blues Station, y el domingo el de la Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa dirigida por Lina Tur, un tributo al flamenco Juan Morilla en es Caló de s’Oli y los de Felt Oxytocin y Flawless en el Teatro Pereyra.

Además hay cine, con los ciclos Anem al Cine, el Cinefòrum de la UIB y, por supuesto, el X Festival de Cine Independiente Ibizacinefest.

Teatro, con ‘Sòmion, la ciudad dels oficis impossibles’ el sábado en Formentera, conferencias, excursiones, gastronomía… Y los amantes de las ferias tienen dos citas en Sant Antoni, la VIII Fira del Disc sábado y domingo y la XXX Fira d’Estocs el domingo, ambas en el Passeig de ses Fonts.

José Luis Mir presenta su libro sobre la Guerra Civil / César Navarro

JUEVES 19 DE FEBRERO

Libros

‘Ibiza 1936, la reconquista republicana y la masacre del castillo’: Presentación del libro de José Luis Mir. 20 horas en el Teatre Espanya.

Cine

‘Un simple accidente’. Jafar Panahi. (Irán, 2025). Ciclo Anem al Cine. Versión original con subtítulos en castellano. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Humor

‘Noches de Kokomedia’. Monólogos con el cómico Miguel Martín. 22 horas en La Kokotxa Ibiza.

Magia

Taller de magia. Técnicas, juegos y trucos con cartas a cargo de Agustín Prades. 19.30 horas en el Casino des Moll de Ibiza.

Música

Dea Tanit. Rock. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Bluesmàfia Electroacustic. Blues, rock y swing. 19.30 horas en la plaza de sa Graduada de Vila. Can Moreta y Nap.

Azahar López. Versiones de pop rock. 20 horas en Cas Costas, Sant Jordi.

Roxela Balkan Band. Noche de música en vivo en Teatro Pereyra Ibiza. Desde las 22 horas.

Luis Larrodera es uno de los protagonistas del Festival del Humor de Santa Eulària / D.I.

VIERNES 20 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

Festa a sa sitja de sa Rota d’en Coca. Exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna, herramientas tradicionales relacionadas con la cal, el carbón y la ‘pega.’ Demostración de herramientas del campo y degustación de ‘coquetes’ con sobrasada durante todo el fin de semana.

Exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna, herramientas tradicionales relacionadas con la cal, el carbón y la ‘pega.’ Demostración de herramientas del campo y degustación de ‘coquetes’ con sobrasada durante todo el fin de semana. 10 horas. Encendido de la sitja y diada escolar.

Encendido de la sitja y diada escolar. 20 horas. Festa pagesa con la colaboración de Sa Colla de Sant Rafel. Torrada de sobrasada y vi pagès a precio popular.

Fiestas de Santa Eulària

17 horas: Concierto de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música. Plaza de España.

Concierto de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música. Plaza de España. 19.30 horas: XVII Ciclo de Conferencias L’Aventura d’Educar en Familia. ‘Educar para la vida: niñas y niños autónomos, seguros y felices’, con Marta Prada. Entrada gratuita. Servicio de monitores para niños. Palacio de Congresos.

Infantil

‘Cuentacuentos coeducativos’ de Vila. Hoy ‘Ada magnífica científica’ de Beatrice Alemagna y Andrea Beaty. Para niños de 2 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Inscripciones en Igualtat@eivissa.es o en el 971397626.

Festival de l’Humor de Santa Eulària

‘Padres imperfectos’ con Alex Salaberri y José Boto. Para todos los públicos. 21 horas en el Centro Cultural de Puig d’en Valls.

Cine

Ibizacinefest X

19.30 horas: Acto inaugural (catering + totebag para los primeros 60 asistentes). Caló de s’Oli.

Acto inaugural (catering + totebag para los primeros 60 asistentes). Caló de s’Oli. 20 horas: Performance inaugural (Theatre of the Ancients) + proyección de ‘La isla de los faisanes’ (con presencia del director Asier Urbieta). Caló de s’Oli.

‘El piano’. De Jane Campion (Nueva Zelanda, 1993). Invitado Juan Francisco Ballesteros. Cinefòrum de la UIB. 18.15 horas en la sede de la UIB de Ibiza.

Música

Concierto de Homenaje a Antonio Machado. Música con un quinteto y recitado de poemas con Julio Herranz. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entrada 10 €.

III Festival de la Canción. Organiza Karaoke Ibiza. 20.30 horas en Rosana’s.

Conferencia

‘Estruch Martorell Arquitectes: Quatre projectes d’habitatge a les illes’. A cargo de Laura Estruch y Lluís Martorell. 18 horas en la sede de la Demarcación de Eivissa y Formentera del Coaib, Can Llaneres, Dalt Vila.

La Jove Orquestra Pitiüsa se estrena este sábado en Santo Domingo / JOSP

SÁBADO 21 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

Festa a sa sitja de sa Rota d’en Coca. Exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna, herramientas tradicionales relacionadas con la cal, el carbón y la ‘pega.’ Demostración de herramientas del campo y degustación de ‘coquetes’ con sobrasada durante todo el fin de semana.

Exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna, herramientas tradicionales relacionadas con la cal, el carbón y la ‘pega.’ Demostración de herramientas del campo y degustación de ‘coquetes’ con sobrasada durante todo el fin de semana. De 9 a 13 horas. Jornada de restauración de paret seca de pedra seca. A cargo de Joan d’en Micolau.

Jornada de restauración de paret seca de pedra seca. A cargo de Joan d’en Micolau. 11.30 horas. Primera mostra de lluits pagesos. A cargo de sa Colla des Kiay Sant Antoni.

Primera mostra de lluits pagesos. A cargo de sa Colla des Kiay Sant Antoni. 14 horas. Comida de ‘frita de porc’ a precio poplar.

Comida de ‘frita de porc’ a precio poplar. 16.30 horas. Jocs pagesos.

Jocs pagesos. 19 horas. Es de Corona feim colla. Fiesta popular con ball pagès, cantada tradicional y gaites. A continuación IV Trobada cultural de glossadors i folklore de ses Illes.

Gastronomía

Taller de elaboración de pan. En Ca n’andreu des Trull (Sant Carles). A cargo de Vicent Marí Serra ‘Palermet’. De 10 a 14 horas. Imprescindible inscripción previa.

Festival de l’Humor de Santa Eulària

‘Todo cambia 2.0’, con Luis Larrodera. Para todos los públicos. 20 horas en el Teatro España.

con Luis Larrodera. Para todos los públicos. 20 horas en el Teatro España. ‘Trilogía’, con Rubén García. A partir de los 14 años. 20 horas en el Centro Cultural de Jesús.

Ferias

VIII Fira del Disc d‘Eivissa: Venta de vinilos, CD, camisetas, posters. Música con dj’s. De 10 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Ibizacinefest

18 horas: Masterclass Joan Fontcuberta ‘Fotografía: Cremar de desig’. Can Jeroni.

Masterclass Joan Fontcuberta ‘Fotografía: Cremar de desig’. Can Jeroni. 19 horas: Selección de cortos nacionales (‘El cuento de una noche de verano’, ‘Un poema de las cenizas’, ‘Plàncton’, ‘Mon autre maman’) con presencia de directorxs. Can Jeroni.

Selección de cortos nacionales (‘El cuento de una noche de verano’, ‘Un poema de las cenizas’, ‘Plàncton’, ‘Mon autre maman’) con presencia de directorxs. Can Jeroni. 20 horas: Proyección ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe (presentada por la comisaria Judit Vega). Can Jeroni.

Música

Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa. Concierto inaugural. Con Yolanda Veny, soprano. Dirige: Pablo García-Ortiz. 19 horas en la iglesia de Santo Domingo. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘A Camarón y Paco de Lucía’. Concierto flamenco a cargo del pianista Antón Cortés. 20 horas en Can Ventosa. Entradas a 15 € en culturaentradesonline.eivissa.es/.

Acoustic Springsteen. Versiones de The Boss, con Soulman Sal, Raúl Moya y David Mascaró. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Groove Garage. Funk, soul. 16.30 horas en Rosana’s.

Teatro

‘Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles’, a cargo de la compañía El que ma queda de teatre. 18 horas en la Sala de Cultura (Cine). a partir de 3 años. Precio: 5 €.

Conferencias

‘Despullant el porno’. Charla taller con Laura Arcarons y Bruna Serra, de Coop. Mandràgores. Ciclo ‘Al barri, feminisme a diari’. 17.30 horas en la biblioteca de ses Figueretes.

Infantil

‘Dissabte de contes’. ‘El caragol i l’herba de poliol’, a cargo de la compañía Renaixença de Teatre i Titelles. 12 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Excursión

Es Cubells, Cap Negret y Puig d‘en Serra. Salida del Grup de Coneixement del Medi del IEE. Encuentro a las 10 horas en es Cubells. 12 kilómetros.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos, workshops, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas... De 9 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Fira del Disc de Sant Antoni el sábado y el domingo / Vicent Marí

DOMINGO 22 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

Festa a sa sitja de sa Rota d’en Coca. Exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna, herramientas tradicionales relacionadas con la cal, el carbón y la ‘pega.’ Demostración de herramientas del campo y degustación de ‘coquetes’ con sobrasada durante todo el fin de semana.

Exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna, herramientas tradicionales relacionadas con la cal, el carbón y la ‘pega.’ Demostración de herramientas del campo y degustación de ‘coquetes’ con sobrasada durante todo el fin de semana. De 9 a 13 horas. Jornada de restauración de paret seca de pedra seca. A cargo de Joan d’en Micolau.

Jornada de restauración de paret seca de pedra seca. A cargo de Joan d’en Micolau. 10 horas. Muestra de artesanía tradicional.

Muestra de artesanía tradicional. 11.30 horas. Demostración de trabajos del campo.

Demostración de trabajos del campo. 14 horas. Paella para todos a precio popular.

Fiestas de Santa Eulària

9 horas: Pesca. Campeonato de Baleares de Mar Costa Duos. Bahía de Santa Eulària.

Pesca. Campeonato de Baleares de Mar Costa Duos. Bahía de Santa Eulària. 9 horas: XI Torneo de Petanca. Instalaciones deportivas municipales.

Música

Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa. Obras de Avison, Mozart, Herschel y Holst. Dirigey violín solista Lina Tur Bonet. 13 horas en la iglesia de Sant Elm de Vila. Entrada libre.

Ciclo Dies Musicals: Tributo a Juan Morilla. Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. 20 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Felt Oxytocin. Crossover neoclásico de Eivissa Escènica. 19 horas en el Teatro Pereyra Ibiza..

‘Black Nights’. Noche de soul con la banda Flawless. Desde las 20.30 horas en el Teatro Pereyra. Entrada libre.

Festival de l’Humor de Santa Eulària

‘Piensa en Wilbur’, con Wilbur. Para todos los públicos. 19 horas en el Palacio de Congresos de Eivissa, en Santa Eulària.

Ibizacinefest

12 horas: Programación infantil Cinekids (100’). Can Jeroni.

Programación infantil Cinekids (100’). Can Jeroni. 18 horas: Selección de cortos nacionales (‘Handy Love’, ‘Nayan’, ‘Aita’, ‘15 days being 15’, ‘Vivir Torero’, ‘Mi juego’) con presencia de directorxs. Can Jeroni.

Selección de cortos nacionales (‘Handy Love’, ‘Nayan’, ‘Aita’, ‘15 days being 15’, ‘Vivir Torero’, ‘Mi juego’) con presencia de directorxs. Can Jeroni. 19 horas: Selección de cortos nacionales (‘Un piso estupendo’, ‘Medusas’, ‘Fuiste París Campolivar’, ‘Per bruixa i metzinera’, ‘Cremada’). Can Jeroni.

Ferias

VIII Fira del Disc d‘Eivissa: Venta de vinilos, CD, camisetas, posters. Música con dj’s. De 10 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

XXX Fira d’Estocs de Sant Antoni: Ofertas y gangas de los comercios locales. De 10 a 21 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Infantil

III Festival Música Jove. Taller: ‘Tararea’, taller para bebés de hasta tres años en Can Ventosa. A las 11 y a las 12.30 horas. Gratuito con inscripción previa en www.festivalmusicajove.com.

Concierto didáctico: ‘El petit vesí’. Para mayores de seis años. A las 18 horas en Can Ventosa, entrada 5 euros.

Patrimonio

Itinerarios patrimoniales: ‘Un passeig per la història de la ciutat i dels seus recintes fortificats’. Recorrido por Dalt Vila con visita al Centre d’Interpretació de Madina Yabisa y los baluartes de Sant Jaume y Sant Pere. Encuentro: Portal Nou (hacia el parque de Reina Sofía), 10:30. Final: baluarte de Sant Pere. Duración: aprox. 2 h. Inscripciones: madinayabisa@eivissa.es· Tel. 971 392 390.

Gastronomía

Jornada de Arroz de Matanzas de la Peña Deportiva. Arroz de matanzas, frita de porc, postre, café caleta, vino, agua y refrescos. A partir de las 14 horas. 25 € adultos, 15 € niños hasta 14 años. Campo municipal de Santa.

EXPOSICIONES

Xico Castelló Ferrer. 'Pailebots i balandres de cabotatge', dibujos. De martes a domingo de 9 a 14 horas en el Far de la Mola de Formentera.

‘Obras en pequeño formato’. Pinturas de la colección del Ayuntamiento de Santa Eulària. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas en el Centre Cultural de Jesús. Hasta el 27 de febrero.

Wolfgang Löffler. 'Anys vuitanta. L'Eivissa que desapareixia'. Fotografías de la Eivissa de los 80. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 22 de febrero.

Marta Frutos Mulero. ‘13 instantes’, fotografías. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 28 de febrero.

‘Temps i feixes’. Fotografías de Daniel Castilla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas; los sábados, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 13 de marzo.

‘Les poesies dels baleàrics’. Muestra colectiva de artistas mediterráneos. Sala Es Povorí, en Dalt Vila. Horario: jueves y viernes de 17 a 19.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 1 de marzo.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Joan F. Ribas. ‘Music Faces’. Muestra fotográfica de retratos. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de marzo.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.