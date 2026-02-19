OFERTA FEBRERO
El álbum
El mar devora un tramo de playa en ses Salines
Los últimos temporales que han azotado Ibiza han causado un fuerte impacto en varias playas de la isla, como Benirràs, Platja d’en Bossa o Talamanca, donde el oleaje arrasó la pasarela peatonal. En ses Salines, como se aprecia en esta imagen de una de las torres de vigilancia, el mar ha engullido un tramo del arenal.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza
- “Lo dejaron tirado y en un charco de sangre”, denuncia un familiar del joven agredido en una estación de autobuses de Ibiza