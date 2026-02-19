El mar devora un tramo de playa en ses Salines

Los últimos temporales que han azotado Ibiza han causado un fuerte impacto en varias playas de la isla, como Benirràs, Platja d’en Bossa o Talamanca, donde el oleaje arrasó la pasarela peatonal. En ses Salines, como se aprecia en esta imagen de una de las torres de vigilancia, el mar ha engullido un tramo del arenal.