Llama la atención: la tensión en el debate del Parlament por el fútbol en los patios de los colegios de Ibiza

La tensión vivida este martes en el pleno del Parlament balear en el debate sobre si debe haber fútbol en los patios de los colegios, sobre todo a raíz de la intervención de la diputada ibicenca de Vox Patricia de las Heras, que llamó «tarados mentales» a los defensores de la medida de una parte de la izquierda, y pidió al conseller de Educación, Antoni Vera, que no les permitiera «que decidan sobre nuestros hijos». El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, también de Vox, no pidió a la diputada que rectificara ni que se retirara la expresión, solo que «moderara el lenguaje». Los insultos nunca se deberían pronunciar en un debate parlamentario y un presidente de una Cámara tampoco debería proteger a los que los pronuncian.

Llama la atención

En una huelga en cualquier tipo de profesión siempre hay perjudicados, y en la de médicos esos perjudicados están siendo claramente los pacientes. Es inevitable. Pero llaman poderosamente la atención algunos casos terribles, como el del joven ibicenco con problemas de movilidad que viaja desde Málaga a Palma, con una noche de hotel de por medio, para una consulta con la Unidad del Dolor que llevaba esperando dos años y se la anulan al llegar a Mallorca.