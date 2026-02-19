Ibiza, escenario del mayor evento de la Generación Erasmus: la organización promete "superar todas las expectativas"

Ibiza volverá a convertirse esta primavera en punto de encuentro de jóvenes de todo el mundo con la celebración de la 20.ª edición del ESN Ibiza Trip, considerado el mayor evento de la Generación Erasmus en España. La cita tendrá lugar del 17 al 21 de abril de 2026 y conmemorará dos décadas de trayectoria de una iniciativa que, según la organización, promete “superar todas las expectativas”.

El viaje está organizado íntegramente por personas voluntarias de Erasmus Student Network (ESN) España, una red presente en más de 40 países europeos, y se ha consolidado a lo largo de los años como un espacio colectivo que promueve valores como la diversidad, la inclusión, el respeto y la sostenibilidad, pilares que forman parte de la identidad de ESN.

En línea con ese compromiso, el ESN Ibiza Trip mantiene de forma continuada medidas orientadas a garantizar un espacio seguro. La edición de 2026 volverá a contar con el respaldo de instituciones locales como la Oficina de la Dona del Consell d’Eivissa, que permitirá la presencia de puntos violeta durante el evento. Estos espacios estarán gestionados en colaboración con Creu Roja Joventut Balears, reforzando la labor de prevención, atención y creación de entornos libres de violencia.

Conocer Ibiza

El programa del ESN Ibiza Trip combina actividades culturales y de convivencia para que las personas participantes conozcan el entorno local y compartan experiencias en un marco de respeto mutuo. Entre las iniciativas previstas figuran propuestas desarrolladas junto al Ayuntamiento de Ibiza, como visitas al casco histórico de Dalt Vila, además de otras actividades orientadas al intercambio cultural y a la convivencia entre participantes internacionales y la comunidad local.

En el plano logístico, Vibra Hotels repetirá como cadena oficial de alojamiento por quinto año consecutivo, con el objetivo de contribuir a que el desarrollo del viaje se realice en condiciones adecuadas para todas las personas asistentes.

Tras veinte años de recorrido, el ESN Ibiza Trip subraya su vocación de crear conexiones culturales, compartir experiencias y fortalecer la red internacional de estudiantes, destacando la movilidad internacional como una herramienta de entendimiento, cooperación y desarrollo social.