El director de la Fundació Gossos, en Ibiza: "Sin los niños no hay futuro para los perros"

"Para mí, los niños son esperanza, son el futuro. Y realmente sin los niños no hay futuro para los perros". Con esa convicción, José Miguel Castillejo, director y educador de Fundació Gossos, ha dado inicio este jueves 19 al proyecto educativo "Conociendo a nuestros amigos de cuatro patas y la importancia de las adopciones responsables" en el CEIP Buscastell, convirtiéndose este en el primer colegio del municipio en poner en marcha la iniciativa junto al Ayuntamiento de Sant Antoni.

La jornada ha comenzado con dos sesiones teóricas, de 9 a 10 horas para alumnos de 9 a 12 años y de 10 a 11 para niños de 6 a 8, en las que se explica, de manera dinámica y adaptada a cada edad, qué significa realmente tener un perro en casa: la importancia de la asistencia veterinaria, el tiempo que requieren sus actividades y, sobre todo, la responsabilidad que implica una adopción.

"En esta jornada la idea es concienciarlos sobre toda la responsabilidad que tiene tener un perrito y todo lo que hay detrás de una adopción", explica Pepita Torres, concejala de Medio Ambiente y Bienestar Animal. "Que entiendan lo que significa tener tiempo, llevarlo al veterinario, darles amor. Pero también qué es darles amor: escucharlos, aprender a leerlos”, agrega tras finalizar la primera sesión. Ante la consulta sobre qué le gustaría que se lleven los alumnos, fue clara: "Saber lo que es el respeto animal".

Objetivo: tratar a los perros con respeto

La parte teórica estuvo a cargo de Beatriz Fernández, educadora de la fundació, quien a través de diapositivas didácticas muestra imágenes de los perros que actualmente se encuentran en adopción. "Muchos de ellos llegaron enfermos, en situación de abandono, y hoy lucen recuperados, con brillo en los ojos y listos para formar parte de una nueva familia", explica a los niños mientras proyecta fotografías del antes y después de cada caso.

La formadora Beatriz Fernández durante la sesión a niños de 6 a 8 años / DI

Cabe destacar que la Fundació Gossos trabaja los 365 días del año con un equipo de 19 personas que se ocupan de la adaptación, el seguimiento veterinario y la preparación de cada animal hasta que encuentra hogar, ya sea en Ibiza o incluso en Suiza. "Nuestra filosofía es tratar a los perros con respeto", remarca Castillejo en diálogo con los medios al finalizar la actividad.

El director también señala que este lanzamiento marca un momento clave para la entidad, que recientemente cumplió diez años. "Hacía tiempo que teníamos la idea de llegar a los niños. Queremos que puedan llegar a ser esa persona con la que nos gustaría que un perro conviva todos los días", sostiene.

Adopción responsable

Durante las exposiciones, tanto en el primer grupo como en el segundo, se abordaron temas como qué necesita un perro para ser feliz, qué ambientes del hogar pueden resultar peligrosos, qué plantas son tóxicas para ellos y la importancia de los controles veterinarios. También se ha profundizado sobre las expresiones caninas y cómo interpretar su lenguaje. "Cuando le decimos ‘perro malo’, en realidad somos nosotros, porque ellos no saben lo que hacen", reflexionan algunos alumnos de 10 años tras la charla.

Los estudiantes se involucran de forma activa y participativa, compartiendo experiencias personales y realizando preguntas. "Hoy aprendimos cómo tratarlos y cuidarlos mejor. Ahora cuando volvamos a casa ya sabemos muchas cosas que antes no sabíamos", comentan tres de los alumnos presentes.

Como recurso didáctico y dinámico, la fundació ha sumado a "Charly", un perro gigante de peluche con el que la educadora ejemplifica cómo acariciar correctamente, respetar espacios y comprender las emociones de un animal.

La educadora Beatriz Fernández durante la formación a niños de 10 a 12 años / DI

La primera jornada teórica cierra con un mensaje claro en pantalla: "Todos los perros merecen ser felices", acompañado de imágenes de animales que lograron ser adoptados y hoy viven con sus nuevas familias, reforzando la idea de dar una segunda oportunidad a aquellos que en algún momento estuvieron en situación de abandono.

Un proyecto, dos instancias

Cabe señalar que el proyecto contempla dos actividades complementarias: una primera etapa en la que el equipo de Fundació Gossos se traslada a los centros educativos para impartir la parte teórica, y una segunda jornada en la que los alumnos visitan las instalaciones de la fundació para vivir la experiencia en primera persona. En este caso, este viernes 20 se desarrollará esa segunda etapa, que consistirá en la visita de los estudiantes al centro para conocer cara a cara a los perros rescatados en un entorno controlado y supervisado, a través de actividades que favorecen la conexión emocional y el aprendizaje vivencial, recorrer los espacios donde viven y acercarse al trabajo diario que allí se realiza.

La fundació prevé implementarlo durante dos o tres meses en distintos centros educativos y, tras evaluar los resultados, extenderlo el próximo año a toda la isla, consolidando la educación como una herramienta clave para construir una sociedad más empática y comprometida con el bienestar animal.