Adopción responsable
Del aula al refugio: los alumnos del CEIP Buscastell visitan el centro de Fundación Gossos de Ibiza
La experiencia práctica permitirá a los estudiantes conocer cómo viven los perros en adopción y reforzar lo aprendido en la parte teórica
El día viernes 20 será el turno de la experiencia práctica y los alumnos del CEIP Buscastell visitarán las instalaciones de Fundación Gossos como parte del proyecto educativo impulsado junto al Ayuntamiento de Sant Antoni.
Durante la visita recorrerán los espacios donde viven los animales, conocerán cómo se organizan las áreas, cómo es el seguimiento veterinario y de qué manera se prepara a cada perro para su futura adopción. Además, participarán en dinámicas educativas centradas en la convivencia: cómo acercarse correctamente, cómo hablarles y cómo interpretar su lenguaje corporal.
Alumnos entusiasmados por la visita
El director y educador canino José Miguel Castillejo explica durante la primera sesión teórica que la propuesta busca que los niños comprendan en profundidad todo lo que supone una adopción responsable. "Queremos que entiendan la responsabilidad que implica tener un perro en casa y que aprendan a convivir con respeto". En las aulas se ha notado el entusiasmo de los niños por la visita. “Estamos emocionados por ir mañana a ver los perros”, comentaron varios alumnos.
La experiencia permitirá a los estudiantes conectar con la realidad de muchos animales que llegaron en situación de abandono y hoy transitan un proceso de recuperación gracias al trabajo constante del equipo del centro.
La segunda etapa del proyecto no solo refuerza el aprendizaje, sino que busca sembrar en los más pequeños valores de empatía, responsabilidad y respeto animal. Porque la educación, cuando se vive en primera persona, deja huella.
