Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza: "En un mes las citas canceladas por la huelga de médicos podrían estar recuperadas"

"En cuanto termine esta semana de huelga se comenzarán a reprogramar todas las citas e intervenciones quirúrgicas, de manera inmediata", afirma el gerente de Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), Eduardo Escudero, presente en la segunda concentración de la semana, convocada a las puertas del Hospital Can Misses con motivo de la huelga de médicos que reivindica la creación de un estatuto propio médico. Una semana de paro que volverá a repetirse en cuatro ocasiones más: del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Para la siguiente convocatoria de paro, en marzo, Escudero estima que las citas médicas canceladas puedan estar ya reprogamadas. "No lo puedo asegurar al 100%, pero en el plazo de un mes hasta la siguiente convocatoria podrían estar recuperadas", afirma el gerente del área sanitaria. Hasta ahora, la protesta de los médicos ha obligado a cancelar alrededor de 1.400 citas entre consultas de Atención Primaria y con especialistas, operaciones y pruebas diagnósticas. "No tardaremos ocho meses en recuperar esto, aunque sí es verdad que la lista de espera subirá y se retrasa", reconoce Escudero, quien se muestra optimista al respecto y considera: "Las listas de espera vamos a poder, al menos, controlarlas, a pesar de la huelga".

Una de las médicos se disfraza del Grinch en la protesta frente a Can Misses / Vicent Marí

Según el gerente, muchas de estas consultas aplazadas son pruebas analíticas. "Hay usuarios que van a tener que repetir las pruebas y la lista de espera de esta se va a incrementar. Es una faena porque los pacientes vienen y se vuelven sin poder hacerse esa analítica, pero las huelgas afectan", indica Escudero, quien asegura que hay unos "servicios mínimos que se cumplen". "A ningún paciente se le va a privar de una intervención quirúrgica urgente, ni ninguna intervención oncológica programada e incluso intervenciones preferentes, que no son urgentes pero tampoco es una lista de espera normal. Todas estas se están efectuando", explica el gerente.

"Asumimos que tras la huelga vamos a tener una mayor carga de trabajo", afirma también David Fernández, portavoz del Sindicato Médico Balear (Simebal). "Ahora es muy fácil demonizar al colectivo médico, pero ¿quién ha sido el responsable para no llegar a un acuerdo?", reflexiona Fernández, quien denuncia que el Ministerio de Sanidad ha ignorado sus peticiones tras años de negociaciones y considera que "si dieran la oportunidad al colectivo de plasmar sus reivindicaciones en un marco común nadie estaría pidiendo un estatuto propio", denuncia.

Preguntado sobre los pacientes que reciben la noticia de que su operación ha sido cancelada con media hora de antelación, e incluso en algunos casos estando ya en el quirófano y con el preoperatorio hecho, el portavoz de Simebal responde: "Lo sentimos mucho por los pacientes, pero al final eso no depende de nosotros". Estas cancelaciones y reprogramaciones, explica Fernández, dependen del seguimiento que se dé durante el día de la huelga. "Con buen criterio, creo, no se cancela todo por si alguien no secunda la huelga y puede hacer su trabajo ordinario con normalidad", explica el portavoz del sindicaro, quien recalca la importancia de "no demonizar a las personas que programan, que bastante hacen intentando salvar lo que se puede salvar". En el caso de las operaciones, añade Fernández, "si un anestesista secunda el paro y no está de guardia toda la cirugía que tiene programada esta operación, ésta no va a ser posible. Es un sistema imbricado entre unos profesinales con otros".

Déficit "estructural" de profesionales

Situaciones como las de esta semana de huelga evidencian la falta de profesionales médicos en el Hospital Can Misses, un déficit que Escudero tacha de "estructural". "No me cansaré de decirlo, que, como todos sabéis, la carestía de vida en Ibiza y los problemas de vivienda, tanto de compra como de alquiler, dificultan mucho cubrir la plantilla", lamenta el gerente de Asef. "No podemos cubrirla y, lo más importante, no podemos supradimensionarla para todos estos momentos en que se dan bajas laborales, que cada vez hay más, vacaciones o días libres de las plantillas", reflexiona Escudero. Tener estas plantillas supradimensionadas, cuenta, "es uno de los objetivos de esta gerencia".

Protesta de médicos en Can Misses / Vicent Marí

"Protestamos porque no hay nadie para sustituirnos, somos nosotros mismos quienes nos cubrimos a nosotros mismos", denuncia Fernández, quien destaca la necesidad de "redimensionar el sistema sanitario en la parte médica". "Queremos más médicos dentro del sistema, que podamos trabajar por turnos, como en enfermería, y que dejen que los gestores sean los que organicen", afirma el portavoz del Simebal, quien considera que esta mejora de condiciones es la mejor forma de "fidelizar a los médicos".

Entre los profesionales concentrados en la mañana de este jueves en Can Misses, conseguir el apoyo de los pacientes es uno de los temas más discutidos. "Después de pasar la frustración natural que genera esta situación, nos gustaría que vieran lo que hay detrás de todo esto", declara Fernández. Para ello, el portavoz del Simebal declara tener intención de hacer una campaña de información destinada los pacientes desde las consultas médicas de Primaria hasta las de especializada. "De alguna manera nos gustaría también hablar con las sociedades que representan a los pacientes, a la sociedad civil, que al final es lo que nos importa a nosotros", concluye Fernández.

Varios pacientes han mostrado su frustración y su indignación por las cancelaciones que han sufrido. Algunos de ellos lloraban al ver que, ya con la medicación relajante administrada, en el quirófano y con el camisón del hospital puesto, les enviaban de nuevo para casa. La huelga está afectando especialmente a los pacientes que han tenido que desplazarse a Mallorca para una cita, prueba o intervención y que se han encontrado, una vez allí, con que se las cancelaban.