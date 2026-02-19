A esta hora dejará de soplar el viento en Ibiza y Formentera

La borrasca 'Pedro' azota con fuerza a Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla por fuertes vientos y fenómenos costeros en las Pitiusas para este jueves.

La nueva borrasca de alto impacto trae consigo vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros. Los meteorólogos mantienen el aviso hasta las 12 horas, cuando el viento previsiblemente amainará en las islas.

'Pedro' es ya la decimosexta borrasca de alto impacto que llega a Ibiza y Formentera en lo que va de temporada. "Estamos a una del máximo histórico", apuntan desde la Aemet en sus redes sociales.

Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 13 y máximas de 17 grados durante todo el día.