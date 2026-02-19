Así funcionan los radares pedagógicos en Ibiza: ¿Te pueden llegar a multar?

La ciudad de Ibiza cuenta con ocho radares pedagógicos en distintos puntos del municipio. Tres de ellos son de nueva colocación y otros cinco ya estaban operativos, como el situado en Can Cantó y dos ubicados en la EI-10, en el tramo que ya es de titularidad municipal. Estos dispositivos, sin embargo, no imponen sanciones. Su objetivo es otro: informar y concienciar.

Además de los radares anteriormente citados, hay otros que se encuentran actualmente en fase de pruebas y se han instalado en la avenida Vuit d'Agost, la calle des Cubells, la calle des Jondal, la avenida de Sant Jordi y la avenida de Pere Matutes Noguera. Todos ellos cuentan con un panel luminoso que muestra en tiempo real la velocidad del vehículo al pasar, funcionando como aviso para que los conductores reduzcan la marcha en caso necesario.

¿Qué son y cómo funcionan estos dispositivos?

Según explica el Real Automóvil Club de España (RACE), los radares pedagógicos son instrumentos diseñados para detectar la velocidad de los vehículos con una finalidad preventiva y educativa, a diferencia de los radares convencionales cuyo principal objetivo es sancionar las infracciones.

"Su funcionamiento es sencillo pero eficaz. Incorporan un sensor láser capaz de medir, en tiempo real y a una distancia de entre 50 y 300 metros, la velocidad de los vehículos que se aproximan. Esa información se muestra inmediatamente en una pantalla LED de alta luminosidad, visible tanto de día como de noche", puntualiza el RACE.

Si el conductor circula dentro del límite establecido, la velocidad aparece en color verde. Si lo supera, se muestra en rojo. En algunos casos, estos paneles pueden acompañarse de iconos gráficos —como una cara sonriente o enfadada— o mensajes de refuerzo como “Peligro”, “Zona Escolar: máximo 30 km/h” o “Gracias”.

Además de su función informativa, estos dispositivos pueden recopilar datos estadísticos sobre el tráfico, como velocidades medias o máximas y volumen de vehículos, lo que permite a las administraciones analizar la situación de determinadas vías y planificar futuras actuaciones. Muchos de ellos funcionan con energía solar, lo que facilita su instalación y mantenimiento.

En definitiva, los radares pedagógicos instalados en Ibiza no pueden multar, pero sí buscan modificar conductas al volante a través de la concienciación directa y en tiempo real.