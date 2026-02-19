La Festa de la Sitja de Corona vuelve este fin de semana: tres días dedicados al campo y las tradiciones de Ibiza

La XVI Festa de la Sitja de sa Rota d’en Coca se celebra este fin de semana, del 20 al 22 de febrero, con tres jornadas centradas en el mundo rural y las tradiciones de Ibiza. La cita, incluida en el programa de las fiestas de Santa Agnès de Corona, muestra el procedimiento y la técnica de elaboración tradicional del carbón a través de la sitja.

El evento se inaugurará este viernes a las 10 horas con el tradicional encendido de la sitja y una visita de escolares. La jornada continuará con una festa pagesa con la Colla de Sant Rafel y torrada de sobrassada. Por la noche, a partir de las 21.30 horas, está previsto el concierto del grupo Arredefolk, que inicialmente iba a celebrarse el 21 de enero y tuvo que aplazarse por el mal tiempo.

Durante todo el fin de semana, el público podrá visitar una exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna y herramientas tradicionales relacionadas con la cal, el carbón y la pega. También habrá demostraciones de trabajos del campo y degustación de coquetes amb sobrassada.

Programa del fin de semana

El sábado 21 se desarrollará una jornada de restauración de pared de piedra seca a cargo de Joan d’en Micolau. Como novedad destacada de esta edición, se celebrará la primera Mostra de lluïts pagesos a las 11.30 horas. La jornada incluirá además una comida de frita de porc y juegos tradicionales.

Por la tarde, la propuesta 'Es de Corona feim colla' ofrecerá ball pagès, cantada tradicional, gaitas y animación popular. Ese mismo día tendrá lugar la IV Trobada cultural de glossadors i folklore de ses Illes, con la participación de los glosadores Vicent Frit y Elena Ribas, el grupo Es Pinyol Vermell (Campos, Mallorca) y la actuación de Sa Jaia Marranxa, na Marranxeta i es Garrit de sa Llisa (Formentera).

El domingo 22 continuará el taller de restauración de pared de piedra seca y se celebrará una jornada cultural con muestra de artesanía, demostraciones de trabajos del campo y una paella popular para cerrar la fiesta.

Una cita para recuperar y transmitir la vida rural

La Festa de la Sitja, organizada dentro del programa de fiestas por la Asociación de Vecinos de Corona y el Ayuntamiento de Sant Antoni, es una iniciativa de gran acogida que busca recuperar tradiciones vinculadas a la vida rural de la isla. Según el Ayuntamiento, la cita se convierte también en una oportunidad para explicar a las nuevas generaciones el funcionamiento de la sitja y rendir homenaje a los trabajos que se realizaban antiguamente en el campo ibicenco.

El evento se celebra en la finca de sa Rota d’en Coca, situada al inicio de la carretera de Santa Agnès a Sant Mateu (EI-541).