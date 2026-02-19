Cómo educar niños autónomos y felices con Marta Prada en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària acogerá mañana en el Palau de Congressos de Ibiza, a partir de las 19.30 horas, la segunda y última sesión de la XVII edición del ciclo 'L’aventura d’educar en família'.

La escritora y educadora Marta Prada impartirá la conferencia titulada "Educar para la vida: niños y niñas autónomos, seguros y felices". Durante su intervención, analizará la importancia de acompañar a la infancia en su desarrollo integral, más allá del éxito académico o social, con el objetivo de fomentar la autonomía, la autoestima y el bienestar emocional desde edades tempranas.

Prada, una de las voces más influyentes en España en el ámbito de la infancia y la educación respetuosa, cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. En Santa Eulària explicará cómo crear entornos que favorezcan la toma de decisiones, la educación emocional y el establecimiento de límites claros y respetuosos. También defenderá una educación basada en la empatía, el respeto y la coherencia a través del ejemplo adulto.

El Ayuntamiento de Santa Eulària recuerda que la charla tiene carácter gratuito hasta completar aforo. Con el fin de facilitar la asistencia de familias con menores, el consistorio habilitará un servicio de monitores de tiempo libre para los más pequeños.

Con esta conferencia concluye la decimoséptima edición de 'L’aventura d’educar en família', una iniciativa que impulsa el Servei d'Orientació Familiar. El servicio ofrece formación y recursos tanto a entidades como a la comunidad en general, con especial atención a personas y núcleos familiares.

El Ayuntamiento de Santa Eulària subraya que el SOF proporciona pautas para mejorar la comunicación, resolver conflictos y orientar sobre los recursos institucionales disponibles en cada caso, con el objetivo de reforzar el bienestar familiar en el municipio.