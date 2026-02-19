'El Diccionario de Antonio Colinas': obra y vida de un poeta que se enamoró de Ibiza

Con motivo del 80 cumpleaños del poeta leonés Antonio Colinas, que vivió en Ibiza muchos años, el catedrático de Lengua castellana y Literatura Luis Miguel Alonso Gutiérrez ha presentado 'Diccionario de Antonio Colinas', un ambicioso proyecto que, según el propio autor, "no es un diccionario al uso, sino un mapa para explorar de manera profunda la obra de Colinas". El poeta, narrador, ensayista y traductor ha alcanzado galardones literarios como el Premio de la Crítica, el Nacional de Literatura, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y el Premio LericiPea.

Publicado en enero de 2026 y disponible en Amazon en formatos físico y digital, el volumen de 780 páginas combina análisis textual, contextualización histórica e interpretación crítica, pensado tanto para especialistas como para lectores curiosos que quieran descubrir la riqueza y coherencia del universo literario del poeta.

Aunque sigue un orden alfabético, el diccionario se organiza en siete bloques temáticos: biografía, facetas creativas, influencias literarias, técnicas, motivos, comentarios de obras y recursos estilísticos. "Cada sección permite ver la obra como un todo armonioso, donde vida y literatura, tradición y modernidad se entrelazan", explica Alonso Gutiérrez.

La cronología biográfica incluida en el diccionario detalla cada libro, viaje y etapa creativa, abarcando desde los primeros poemarios hasta los grandes ciclos de madurez, incluyendo narrativa, ensayos, libros de viajes y traducciones, ofrece así un panorama completo de la trayectoria del poeta.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es el análisis de recursos literarios y motivos recurrentes, como la luz, el tiempo, la música o el silencio. "En Colinas, el lenguaje no solo nombra el mundo, lo habita y lo recrea", subraya el autor. Además, el diccionario examina la influencia de figuras como Dante, Rilke o María Zambrano, y muestra cómo Colinas los reinterpreta desde su propia voz.

Según Alonso Gutiérrez, cada entrada puede leerse de forma independiente, pero todas juntas forman un conjunto coherente, casi como la propia poesía de Colinas. "El resultado es un libro que funciona tanto como herramienta académica como homenaje literario. Es un viaje al universo de Colinas, donde rigor, belleza y contemplación van de la mano", afirma. Con un estilo claro y cercano, el diccionario permite recorrer las páginas de manera puntual o sistemática, ofreciendo nuevas claves de lectura y resonancias interpretativas en cada sección.

'Diccionario de Antonio Colinas' se convierte en un recurso imprescindible para quienes quieran adentrarse en la literatura española contemporánea y descubrir la armonía, profundidad y riqueza simbólica de uno de sus poetas más importantes, ofreciendo una experiencia de lectura que combina conocimiento, sensibilidad y admiración por la obra del autor.