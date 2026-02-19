El día a día de los dos meses más sangrientos de la Guerra Civil en Ibiza

Habrá quien piense que ‘Ibiza 1936: la reconquista republicana y la masacre del castillo’ es otro libro, uno más, sobre la Guerra Civil en las Pitiusas. Pero lo que ha escrito José Luis Mir no es más de lo de siempre. Se trata de un pormenorizado relato de aquel periodo, desde el golpe de Estado de julio de 1936 y la adhesión de los militares destinados en Ibiza a la sublevación, hasta el desembarco de los republicanos a principios del mes de agosto y la represión y asesinatos que estos cometieron desde entonces y hasta el fatídico 13 de septiembre, una de las carnicerías más atroces que tuvieron lugar durante aquella larga guerra en España.

No, no es otro libro sobre la Guerra Civil. Aporta bastante más: «Incluye documentación referente a la gente que participó en los hechos que tuvieron lugar, no solo ya en el Castillo, sino también en robos y saqueos», explica el autor, que ya trató este tema en un documental audiovisual doble de dos horas de duración: ‘Pitiusas 1936-1939, Las islas cambian de color’, y ‘Pitiusas 1936-1939, Los años grises’ (2016). Y de ahí parte esta obra, que esta tarde, jueves 19 de febrero a las 20 horas, presenta en el Teatro España de Santa Eulària: «Documentándome para rodarlos, encontré bastante información. Y, claro, en el documental no la pude incluir toda al estar supeditado al tiempo. No puedes extenderte todo lo que quieras. Y siempre me había quedado el deseo, esa asignatura pendiente, de hacer un libro sobre esto y dar detalles sin limitaciones». Poder explicar y aportar documentación sin corsés: «Es que el tema audiovisual es un poco odioso al estar supeditado tanto al tiempo como a disponer de imágenes o fotogramas para ilustrar lo que cuentas. El libro no es que sea más fácil, pero puedes jugar con la imaginación del lector. Tenía esa documentación, que deseaba que no se perdiese y se hiciese pública. He escrito el libro por eso, jugando con cuatro fotos que tenía y otras que he podido conseguir, y esperando que el lector también ponga de su parte». Que imagine.

José Luis Mir y su pareja, María Cardona, en el festival de Sitges. / ARCHIVO J.L.M. / 76

Más de tres semanas

Mir comienza el libro recordando esa frase que tantas veces se ha escuchado en la isla cuando se toca este peliagudo episodio de Ibiza: «La Guerra Civil duró poco más de tres semanas». Hay otras frases por el estilo, como «aquí no pasó nada». Pero Mir deja claro que no, que no fue así, que pasaron cosas y que estas sucedieron durante más de tres semanas: «La gente de la calle siempre dice eso, que duró poco tiempo. Pero no fueron tres semanas. Si cuentas lo que son actos, por así llamarlos, bélicos, quizás sí que fueron tres semanas o cuatro. Pero es que luego hubo más cosas que tienen relación con la guerra. El tema de la represión y los encarcelamientos duró mucho más de tres semanas».

«Creo que este periodo no se ha dado a conocer lo suficiente. La mayoría de los trabajos o estudios, a mi parecer, pasan bastante de puntillas por este periodo»

«La mayor parte de la literatura sobre la Guerra Civil en las Pitiusas -señala Mir- se centra en el desembarco en Formentera, primero, y luego en Pou des Lleó, y en los sucesos del Castillo, pero no han profundizado. En eso es en lo que me he centrado, porque es una parte que estaba un poco abandonada». Su intención, explica, es abordar este tema «de forma más precisa», centrándose en hechos en concreto, desde la toma de Formentera, el 7 de agosto de 1936, al posterior abandono de la isla a partir del 13 de septiembre del mismo año: «Creo que este periodo no se ha dado a conocer lo suficiente. La mayoría de los trabajos o estudios, a mi parecer, pasan bastante de puntillas por este periodo».

Y consigue un relato pormenorizado del día a día, meticuloso, por momentos trepidante: «He intentado hacer un relato así, no voy a decir a diario, pero sí con el propósito de aportar el máximo de información que pudiese».

¿Se plantea, a modo de continuación, un libro que relate lo que sucedió tras el desembarco de los nacionales el 20 de septiembre y aborde, por ejemplo, la atroz represión que se inició desde entonces y hasta la primavera de 1937? «En principio, tengo otros planes. No estoy cerrado a esto, porque es un tema que ya digo que me gusta mucho. Tengo que ver la documentación de la que dispongo. Pero lo que pasa es que otros autores ya han tocado bastante ese tema», objeta.

«En trozos recogidos en sábanas»

En el libro que hoy presenta, Mir profundiza en lo acontecido tras la masacre del Castillo y en las instrucciones dadas por Pedro Revuelta, juez de instrucción de Ibiza, ante semejante desastre. Lo hace sin tapujos: no oculta los detalles del cuadro devastador que se encontraron quienes descubrieron los efectos de las bombas lanzadas por los nacionales sobre la población civil, ni censura el relato de quienes pisaron por primera vez el escenario infernal del Castillo. Recuerda, por ejemplo, cómo Salvador Juan Castelló, administrador del hospital de esta ciudad, certificó que la tarde del 13 de septiembre fueron llevados hasta el centro médico «unos diecisiete o dieciocho individuos cadáveres (…), algunos, o mejor dicho, en su mayoría, en trozos recogidos en sabanas formando bultos». Habían sido destrozados por los efectos del bombardeo aéreo de los aviones Savoia nacionales.

Además, Juan advirtió en esa declaración que tenía noticias de que en el Castillo existía «una gran cantidad de cadáveres, producidos por muerte violenta, cuyo número, así como las circunstancias de cómo se produjeron» desconocía. El juez, junto a los médicos Mariano Costa Ramon y Enrique Fornés Peris, acudieron entonces al hospital para practicar la diligencia de inspección ocular: «Se hace constar que, en una habitación a la izquierda, entrando en el mentado edificio hospital, se encuentran 19 bultos de restos de cadáveres destrozados, en algunos casos, separados algunos miembros y tronco, y liados en sabanas anudadas por los picos. Reconocidos estos restos, por los mencionados facultativos, manifiestan pertenecer a cadáveres humanos, ya en estado de putrefacción».

El juez, explica Mir en el libro, se encuentra en esos momentos totalmente sobrepasado por los acontecimientos. No es de extrañar dada la salvaje matanza: «Las principales personas relevantes de Ibiza, ante el abandono en el que se encuentra la isla, le piden que asuma el control, cosa que declina, alegando el mal estado psicológico en el que se encuentra. Aun así -prosigue el relato de Mir-, consigue tomar algunas decisiones relevantes, como la de ordenar, mediante enlaces ciclistas, que se avisen a los pueblos para que envíen a la ciudad los carros que puedan para el traslado de los cadáveres al cementerio municipal».

85 apiñados

Revuelta sube al Castillo, donde se adentra en un escenario dantesco, en el particular Monte Arruit ibicenco: «Se hace constar -escribe- que, en las dependencias del mismo, se encuentran varios individuos tendidos en tierra, cinco de ellos en el patio y parte izquierda de dicho edificio, y otro a la derecha entrando y hacia el fondo». Pero lo peor lo ve en otra estancia, la conocida como compañía: allí encuentra «85 más, apiñados unos sobre otros, revueltos entre los muebles, colchones y camas de dicha habitación, algunos de ellos con el cráneo deshecho y todos ellos heridos. En el suelo, enorme cantidad de sangre, que imposibilita el acceso a otras dependencias desocupadas, e incrustados en las paredes extraordinaria cantidad de proyectiles. Así mismo, por el suelo y colchonetas, muchos casquillos disparados». No pueden enterrar todos los cuerpos ese 14 de septiembre debido a que se hallan en tal estado que es difícil identificarlos: «Quedan sin inhumar 16 cuerpos, que hasta ahora no han podido ser reconocidos. Hago constar que estos cuerpos son todos de sexo masculino. Dos de ellos no se puede apreciar, por estar del todo destrozados, con sus miembros separados y totalmente ensangrentados».

"Julio Mestre retuvo a veintitantos prisioneros y cuando decidió abandonar el Castillo no los mató, sino que simplemente abrió la puerta y los dejó ir"

También recoge en ‘Ibiza 1936: la reconquista republicana y la masacre del castillo’ los estremecedores relatos de algunos testigos, como Jordi Grünwald Muller: «El día 14 [de septiembre de 1936] por la mañana, fuimos al puerto a ver si conseguíamos averiguar qué había pasado la noche anterior. Habíamos oído los disparos y las explosiones del Castillo. Mi padre ya sabía o intuía algo, pero quería saber más. En el puerto vimos unas cuantas personas que hablaban y gesticulaban. Al fondo de una calle aparecieron unos carros tirados por caballos». Lo que vio no pudo olvidarlo nunca: «Dentro de los carros, iban amontonados muchos cadáveres, completamente ensangrentados. Por la parte de atrás del carro colgaban piernas, y por entre los barrotes de los laterales, salían manos y brazos. Un hombre andando, delante de cada carro, tiraba del caballo por el cabestro. Todos llevaban la cara tapada por un pañuelo blanco para evitar, en la medida de lo posible, el fuerte hedor que despedían aquellas personas asesinadas (…) Mi padre, cuando vio lo que pasaba, me tapo la cara con las manos y me llevo lejos, para que no continuara mirando aquella».

El olvido

Aquella masacre es uno de los capítulos de la particular Guerra Civil que se vivió en Ibiza que, como si se tratara de una amnesia colectiva sobrevenida, ignora una parte del espectro político pitiuso: «Olvidan que los republicanos, antes de abandonar la isla, fusilaron a los presos del Castillo. En cambio, el comandante de infantería Julio Mestre Martí [adherido a la rebelión] retuvo a veintitantos prisioneros y cuando decidió abandonar el Castillo no los mató, sino que simplemente abrió la puerta y los dejó ir. Es algo que se tiene que saber, pero claro, esto luego lo dices y cuidado. A veces da miedo decir según qué cosas». Ninguno de aquellos presos masacrados aquel 13 de septiembre (y los asesinados desde el 7 de agosto) por los republicanos había cometido delitos de sangre desde el golpe de Estado, ni siquiera los militares.

Han pasado 90 años desde aquellos sucesos, pero parece, visto el ambiente político, que no ha sido tiempo suficiente para que ambos bandos se hayan reconciliado: «Se logrará, pero pasarán muchos años... La reconciliación es complicada», indica Mir, a quien le preocupa el grado de desconocimiento que tiene la juventud sobre este tema: «He hablado con algunos chavales de instituto y cuando les preguntaba por Franco, sólo respondían que era un señor malísimo. Pero no sabían nada más. El que olvida su historia está condenado a repetirla», insiste.