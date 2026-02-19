Los delitos por tráfico de drogas se disparan un 44% en Ibiza

Los delitos por tráfico de drogas se dispararon un 44% en Ibiza durante el pasado año, de acuerdo con el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior para localidades de más de 20.000 habitantes, en el que también destaca el descenso en un 17% en los delitos contra la libertad sexual en la isla.

En términos globales, a lo largo de 2025 se cometieron un total de 13.502 delitos en Ibiza, frente a los 12.896 del año anterior, lo que representa un incremento del 4,6%. La subida porcentual se sitúa en el 8,8% en Formentera, que pasó de 648 a 705 delitos. En el conjunto de Baleares, el ascenso es del 5,5%, pasando de 80.369 a 84.895 delitos, de acuerdo a los datos globales ofrecidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los distintos cuerpos de policías locales.

En la isla de Ibiza, los delitos por tráfico de drogas pasaron de 259 a 372, más de uno al día, y también subieron un 13% los delitos de lesiones y riña tumultuaria. Por contra, se redujeron un 19% las sustracciones de vehículos y un 15% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

Ampliando la lupa hasta ponerla sobre Ibiza ciudad, experimentó una leve bajada del 1,6% basada en importantes caídas en los robos con fuerza en domicilios (-40%), los robos con violencia e intimidación (-11%) y el tráfico de drogas (-10%).

Subidón en Sant Antoni

Estos datos contrastan con los de Sant Antoni, que experimentó un ascenso del 15%, pasando de 2.459 a 2.839 delitos en 2025. Destacan sobremanera los ascensos del 148% en los delitos por tráfico de drogas, de 52 a 129, y del 121% en los delitos de lesiones y riña tumultuaria, de 42 a 93. Al otro lado, la mayor bajada en el municipio corresponde a los delitos contra la libertad sexual, un 29% menos, al caer de 49 a 35.

Por su parte, Sant Josep y Santa Eulària experimentan sendos ascensos del 6,6% y el 3,3%, respectivamente, en sus datos de criminalidad. En la primera, se disparan un 43% tanto los robos con violencia como los delitos de tráfico de drogas. En la segunda, destaca la bajada del 55% en los robos con fuerza en domicilios.

Por último, en Formentera se doblaron los delitos contra la libertad sexual (seis a 12), mientras que Interior no ofrece datos de Sant Joan, ya que el municipio no cumple con el requisito de tener más de 20.000 habitantes.