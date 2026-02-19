En estado crítico un de herido en el incendio de una vivienda en Ibiza

En estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses. Así se encuentra un hombre que resultó afectado en el incendio de la mañana de este jueves en una vivienda del centro de Ibiza, según han informado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera. La víctima es un hombre español de 52 años que ingresó esta mañana en el centro sanitario tras haber inhalado humo.

Una ambulancia desplazada hasta el lugar del incendio, un primer piso de un edificio de la plaza Enrique Fajarnés Tur, trasladó la afectado a Can Misses sobre las doce del mediodía. Tras una primera atención y después de evaluarlo, los médicos decidieron su ingreso en la unidad de críticos.

El incendio comenzó poco antes de las once de la mañana en una vivienda. El humo que salía por una de las ventanas alertó a quienes pasaban en ese momento por la zona, que llamaron al 112. Hasta allí se desplazaron agentes de la Policía Local de Ibiza y efectivos del Parque Insular de Bomberos, además de una ambulancia por si era necesario atender a quienes en ese momento se encontraran en el edificio.

En un primer momento, trabajadores de los comercios cercanos, principalmente una clínica odontológica y un taller mecánico, lograron sofocar el fuego tras subir hasta el piso con varios extintores que vaciaron antes de que el incendio fuera a más.

En el momento del suceso, dentro del piso en el que se declaró el fuego se encontraba una señora mayor y su perro, a los que rescataron junto con otras personas que se encontraban en el edificio, donde también había en ese momento personas mayores con movilidad reducida a las que desalojaron por seguridad.