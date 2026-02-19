Violencia de género
El Consell pide la convocatoria "urgente" del Comité de Crisis de violencia de género por el útimo caso en Ibiza
La pulsera telemática no funcionó adecuadamente, según recoge el atestado de la Guardia Civil
El Consell de Ibiza ha solicitado a la Delegación del Gobierno la convocatoria "urgente" del Comité de Crisis en materia de violencia de género, con el objetivo de analizar si funcionó correctamente la pulsera antimaltrato que llevaba la víctima de la agresión ocurrida el pasado domingo en Sant Antoni.
La petición la ha formulado por escrito la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, tras la “preocupación institucional” generada a raíz de este caso. “Dada la trascendencia de los hechos y la necesidad de analizarlos de forma coordinada entre todas las administraciones y servicios implicados, consideramos necesario que este Comité se convoque con la máxima urgencia”, reclama en un comunicado.
La agresión del pasado domingo, que mantiene a la víctima ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, sigue generando preocupación debido a la pulsera telemática que llevaba la víctima. El Ministerio de Igualdad defiende que funcionó correctamente, mientras que el atestado de la Guardia Civil expone que la primera alerta que recibieron fue por una llamada telefónica de los familiares de la mujer agredida.
El Comité de Crisis en materia de violencia de género reúne a los distintos agentes institucionales y cuerpos implicados en la prevención y actuación ante casos de violencia machista, con el fin de evaluar los protocolos y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
