El Consell de Ibiza apuesta por impulsar viviendas dotacionales para funcionarios y trabajadores de temporada

El Consell de Ibiza apuesta por impulsar viviendas destinadas específicamente a funcionarios para garantizar las plantillas de los servicios básicos en la isla, además de facilitar que los promotores privados creen espacios residenciales específicos para los trabajadores de temporada. El presidente del Consell, Vicent Marí, ha defendido estas fórmulas este jueves durante la presentación de la jornada 'Vivienda en Ibiza: ¿hay fórmulas mágicas?', organizada por la institución insular en la extensión de la Universitat de les Illes Balears, para abordar la grave crisis habitacional que padece la isla.

En su discurso inaugural, Marí ha subrayado que las iniciativas públicas deben encaminarse, sobre todo, a garantizar que los residentes no se vean obligados a abandonar Ibiza por la imposibilidad de encontrar un techo en condiciones dignas: "No podemos permitir que las familias que han construido esta isla queden fuera del mercado residencial ni que el parque ordinario se convierta exclusivamente en segunda residencia o en activo de inversión".

Para paliar el problema de accesibilidad a la vivienda, Marí anuncia que, por un lado, deben promoverse medidas específicas para las personas arraigadas en la isla, con fórmulas centradas en proveerles de un parque residencial permanente. Por otro lado, dado que en la isla se da una amplia movilidad y estacionalidad laboral, también deben contemplarse soluciones concretas de alojamiento temporal.

Nuevos equipamientos

En este sentido, Marí defiende el modelo de las viviendas dotacionales para funcionarios, es decir, promociones de titularidad pública que se reservan a un perfil de usuarios previamente establecido y en régimen de alquiler temporal. De hecho, en Ibiza ya se está promoviendo una edificación de estas características en la calle s’Hort de sa Fruita (junto a ses Feixes des Prat de ses Monges).

Allí, el Consell ha cedido un solar al Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) que se prevé destinar, especialmente, a personal sanitario. Igualmente, la reforma de un pabellón en sa Coma para convertirlo en la sede de la Guardia Civil del Mar, en obras en estos momentos, también contempla habilitar una docena de viviendas para los agentes.

Por otra parte, Marí incide en que la Administración debe posibilitar "soluciones específicas para trabajadores temporales, evitando que estas necesidades presionen el mercado residencial destinado a las familias de la isla". También ha insistido en que la problemática habitacional que padece Ibiza es "un fenómeno estructural que se repite en los territorios con actividad económica y proyección". "Esta realidad obliga a actuar con responsabilidad, planificación y coordinación institucional", subraya.

Seguridad jurídica

Para Marí, otro frente para rebajar los precios de la vivienda debería facilitar que las viviendas vacías pasen al mercado de alquiler. Para ello, debe reforzarse "una política pública basada en el rigor y en la seguridad jurídica", tanto para garantizar el derecho a la propiedad como el de acceso a la vivienda. Así, reclama que el Estado tenga en cuenta el hecho diferencial insular, pero que también ofrezca garantías a los propietarios para que pierdan el temor a alquilar sus casas.

"No resolveremos el problema solo con vivienda de protección oficial, necesitamos ampliar la oferta con fórmulas diversas y responsabilidad compartida". En esta misma línea, Marí apuesta por incentivar la participación del sector privado, especialmente en las promociones de vivienda libre a precio limitado (VPL).

El presidente del Consell defiende que estas VPL se construyan "en suelos urbanizables e, incluso, en áreas de transición", en referencia a la vía abierta por el Govern balear para reclasificar suelo rústico en aquellos municipios con más de 20.000 habitantes (todos los de Ibiza salvo Sant Joan).

Para finalizar su discurso, Marí ha puesto el acento en que la solución al problema de acceso a la vivienda es un fenómeno complejo que depende de factores diversos, por lo que "el debate se debe afrontar con seriedad y datos". "No existen las soluciones mágicas, pero sí la voluntad política y la capacidad técnica para avanzar hacia un modelo equilibrado que permita que sigan viviendo quienes ya residen en la isla", ha insistido.