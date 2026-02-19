Un cepillo de Ibiza y un peine de oro de 14 quilates: así peinó Jennifer Aniston a Courteney Cox

Jennifer Aniston ha celebrado el cuarto aniversario de su firma capilar Lolavie —que todavía no se comercializa en España— con un vídeo en redes sociales en el que comparte algunos de sus trucos de peinado… y deja ver herramientas de lujo.

De acuerdo con Vanitatis, desde el lanzamiento de la marca hace cuatro años, Aniston se ha convertido en la mejor embajadora de sus propios productos. En sus perfiles sociales suele explicar la composición de sus cosméticos, la finalidad de cada uno y la forma correcta de aplicarlos, acompañando las explicaciones con tutoriales prácticos para recrear su característico volumen.

En su última publicación, con motivo del aniversario de Lolavie, contó con una invitada muy especial: Courteney Cox. Tal y como detalla Vanitatis, la actriz sentó a su amiga en una improvisada peluquería en su casa y comenzó a peinarla. “Voy a secarle el pelo, es algo que siempre he querido hacer”, comentaba Aniston.

Objetivo: potenciar el volumen de la melena de Cox

El objetivo era potenciar el volumen de la melena de Cox, un cabello que, según explicaba la propia Aniston y recoge Vanitatis, “se encrespa mucho en la parte de arriba”. El proceso comenzó con el pelo húmedo y la aplicación de varios productos de Lolavie, entre ellos el Glossing Detangler, un acondicionador sin aclarado con el que desenredó el cabello.

Pero, más allá de los cosméticos, hubo otro detalle que llamó la atención. Mientras identificaba alegremente el producto que estaba utilizando, Aniston no mencionó el peine rígido dorado, sin empuñadura, con el que trabajaba el cabello. Por su forma regular, encaja con el Golden Cutting Comb de Balmain Hair Couture, un modelo valorado en 69 euros y rematado en oro de 14 quilates.

Durante el vídeo, Cox se mostraba sorprendida por la facilidad con la que su amiga desenredaba su melena y confesaba que nunca se cepilla el pelo, por lo que el producto debía de ser milagroso. “Tiene 12 premios”, respondía Aniston, tal y como recoge el citado medio.

El peinado continuó con un blow out. Tras aplicar más productos y retirar el exceso de humedad con el secador, la actriz pulverizó la bruma con péptidos Peptide Plumping Volume Spray para añadir volumen en la raíz. Fue entonces cuando entró en escena otro accesorio de lujo: un cepillo redondo de cerdas blancas y empuñadura lobulada.

Se trata del modelo B7 de Hybrid de Ibiza Hair, un cepillo vegano de madera con 16 líneas de cerdas de 26 milímetros y un precio de 49,85 euros. Como subraya Vanitatis, es una herramienta habitual entre estilistas de celebridades y perfecta para crear ondas o levantar la raíz, especialmente en cabellos finos.