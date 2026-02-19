Carnaval
Entierro de la Sardina en Ibiza: fin del carnaval con música y humor
El cortejo recorre varias calles adyacentes con cortejo fúnebre, plañideras, obispo, tambores y antorchas, hasta llegar al parque, donde tuvo lugar la quema simbólica de Doña Sardina.
El Parc de la Pau de Vila acogió este miércoles el tradicional Entierro de la Sardina, que puso fin al carnaval ibicenco con humor y música, como es tradición. A las 19 horas arrancó el pasacalles con comitiva desde el local de la Asociación de Vecinos Es Clot, dando paso a un espectáculo que la entidad organiza desde hace 17 años de forma ininterrumpida.
El cortejo recorrió varias calles adyacentes con cortejo fúnebre, plañideras, obispo, tambores y antorchas, hasta llegar al parque, donde tuvo lugar la quema simbólica de Doña Sardina. La velada incluyó actuaciones musicales con bailarines de la asociación vecinal y Belma Céspedes.
Tras la quema de la sardina con los consabidos lloros y lamentos, el público disfrutó de una sardinada popular con cien kilos de sardinas gratuitas, una tradición posible gracias al Ayuntamiento de Ibiza.
