Entierro de la Sardina en Ibiza: fin del carnaval con música y humor

El Parc de la Pau de Vila acogió este miércoles el tradicional Entierro de la Sardina, que puso fin al carnaval ibicenco con humor y música, como es tradición. A las 19 horas arrancó el pasacalles con comitiva desde el local de la Asociación de Vecinos Es Clot, dando paso a un espectáculo que la entidad organiza desde hace 17 años de forma ininterrumpida.

El cortejo recorrió varias calles adyacentes con cortejo fúnebre, plañideras, obispo, tambores y antorchas, hasta llegar al parque, donde tuvo lugar la quema simbólica de Doña Sardina. La velada incluyó actuaciones musicales con bailarines de la asociación vecinal y Belma Céspedes.

Tras la quema de la sardina con los consabidos lloros y lamentos, el público disfrutó de una sardinada popular con cien kilos de sardinas gratuitas, una tradición posible gracias al Ayuntamiento de Ibiza.