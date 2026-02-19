Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia machista en IbizaNuevos autobuses IbizaPlanes fin de semanaTorre de ses Portes
instagramlinkedin

Carnaval

Entierro de la Sardina en Ibiza: fin del carnaval con música y humor

El cortejo recorre varias calles adyacentes con cortejo fúnebre, plañideras, obispo, tambores y antorchas, hasta llegar al parque, donde tuvo lugar la quema simbólica de Doña Sardina.

Todas las imágenes del Entierro de la Sardina en Ibiza

Todas las imágenes del Entierro de la Sardina en Ibiza

Ver galería

Todas las imágenes del Entierro de la Sardina en Ibiza / Vicent Marí

Redacción Ibiza

Ibiza

El Parc de la Pau de Vila acogió este miércoles el tradicional Entierro de la Sardina, que puso fin al carnaval ibicenco con humor y música, como es tradición. A las 19 horas arrancó el pasacalles con comitiva desde el local de la Asociación de Vecinos Es Clot, dando paso a un espectáculo que la entidad organiza desde hace 17 años de forma ininterrumpida.

El cortejo recorrió varias calles adyacentes con cortejo fúnebre, plañideras, obispo, tambores y antorchas, hasta llegar al parque, donde tuvo lugar la quema simbólica de Doña Sardina. La velada incluyó actuaciones musicales con bailarines de la asociación vecinal y Belma Céspedes.

Noticias relacionadas y más

Tras la quema de la sardina con los consabidos lloros y lamentos, el público disfrutó de una sardinada popular con cien kilos de sardinas gratuitas, una tradición posible gracias al Ayuntamiento de Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
  2. Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
  3. Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
  4. Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
  5. El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
  6. Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
  7. Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
  8. En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja

Los vecinos sofocan el incendio declarado en Ibiza: "Gracias a ellos no ha habido una desgracia"

Los vecinos sofocan el incendio declarado en Ibiza: "Gracias a ellos no ha habido una desgracia"

“No soporto los calcetines blancos debajo de las sandalias y lo respeto”: el humor se cuela en el debate sobre el uso del velo y el burka en Ibiza

“No soporto los calcetines blancos debajo de las sandalias y lo respeto”: el humor se cuela en el debate sobre el uso del velo y el burka en Ibiza

La Festa de la Sitja de Corona vuelve este fin de semana: tres días dedicados al campo y las tradiciones de Ibiza

La Festa de la Sitja de Corona vuelve este fin de semana: tres días dedicados al campo y las tradiciones de Ibiza

Alarma por un incendio en una vivienda del centro de Ibiza

Alarma por un incendio en una vivienda del centro de Ibiza

¿Podremos ir a la playa este fin de semana en Ibiza y Formentera?

¿Podremos ir a la playa este fin de semana en Ibiza y Formentera?

La pulsera de protección de la mujer agredida brutalmente en Sant Antoni por su expareja no funcionó

La pulsera de protección de la mujer agredida brutalmente en Sant Antoni por su expareja no funcionó

Entierro de la Sardina en Ibiza: fin del carnaval con música y humor

Entierro de la Sardina en Ibiza: fin del carnaval con música y humor

Vicent Marí, sobre la crisis de vivienda en Ibiza: "No podemos permitir que las familias que han construido esta isla queden fuera del mercado residencial"

Vicent Marí, sobre la crisis de vivienda en Ibiza: "No podemos permitir que las familias que han construido esta isla queden fuera del mercado residencial"
Tracking Pixel Contents