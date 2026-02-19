Cachorros abandonados en Ibiza: Pacma reclama una gestión “ética y transparente” tras el último caso de Sant Josep

El Partido Animalista Pacma ha reclamado una intervención “urgente” del Ayuntamiento de Sant Josep tras la difusión pública de informaciones e imágenes sobre la situación de varios perros presuntamente abandonados en el municipio. La formación solicita que cualquier actuación se ajuste “estrictamente” a la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Según ha señalado el coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, la respuesta institucional ante un posible episodio de abandono animal “no debe limitarse a una actuación administrativa puntual”, sino que debe garantizar de forma efectiva “la recogida, custodia, atención veterinaria y promoción de la adopción responsable”, en línea con lo establecido por la normativa estatal.

Pacma subraya que las administraciones locales cuentan con obligaciones concretas en materia de protección y bienestar animal y defiende que estas deben aplicarse con criterios “verificables y trazables”. En este contexto, el partido ha dirigido una petición a la concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, para que se impulse una auditoría pública del servicio de recogida y custodia de animales.

Entre las medidas solicitadas, Pacma plantea la publicación íntegra de los contratos y protocolos vigentes y la apertura de una mesa de trabajo con protectoras y entidades especializadas del municipio, con el objetivo de revisar el modelo actual y reforzar el control público de la gestión.

Además, la formación propone intensificar los programas de prevención del abandono y esterilización, priorizando, según recalcan, criterios de bienestar, transparencia y supervisión. “La correcta aplicación de la Ley 7/2023 implica protocolos auditables, supervisión veterinaria continua y mecanismos de fiscalización pública accesibles a la ciudadanía”, sostiene la coordinación insular del partido, que también considera que la colaboración con asociaciones locales puede contribuir a una gestión “más eficiente” y “adaptada a la realidad del territorio”.

Cachorros abandonados

Un vídeo publicado en Instagram por la cuenta Ibizasinfiltro lanzaba este miércoles una llamada de ayuda para una camada de perritos abandonados en el campo, en la zona de Sant Josep. En las imágenes se ve al propietario del perfil, que tiene más de 23 mil seguidores, alimentando a varios cachorros, que se muestran visiblemente desconfiados y mantienen la distancia mientras comen.

Según el texto que acompaña al vídeo, le avisaron de que había "una camada de perritos abandonados" y acudió a verlos. "Estos cachorros tienen apenas seis meses. Son preciosos", escribe, y añade que "se han criado en el campo, prácticamente solos". El autor del mensaje subraya que no están habituados a un hogar: "No conocen lo que es una casa, ni una cama calentita, ni alguien que los espere al final del día".