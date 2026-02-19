Un arma punzante y otra contundente: así fue la salvaje agresión en Ibiza que vuelve a sembrar dudas sobre las pulseras antimaltrato

La vida de la mujer que el pasado domingo fue brutalmente atacada por su expareja en Sant Antoni pende de un hilo. De acuerdo al último parte médico emitido por la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece «bajo estricta vigilancia médica» y con pronóstico reservado desde el día de la agresión, los médicos que la están atendiendo continúan trabajando para «estabilizar su estado», después de haber completado dos operaciones quirúrgicas.

La primera se vieron obligados a realizarla de urgencia el mismo domingo, tras comprobar que la mujer sufría una hemorragia subdural severa producto de un traumatismo craneoencefálico grave. Este tipo de hemorragia se produce cuando hay una acumulación de sangre entre la capa más externa del cerebro y la superficie del cerebro mismo. En casos severos, suele realizarse una craneotomía de urgencia, una cirugía para abrir el cráneo, retirar la sangre y aliviar la presión.

Dos días después de esta primera operación, el equipo de neurocirugía de la Policlínica tuvo que practicar una segunda intervención el martes debido a la evolución del cuadro clínico de la paciente que, además de la hemorragia cerebral, también sufre múltiples fracturas faciales, hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones, fractura de un brazo y otros politraumatismos.

Un ataque salvaje

Esas son las consecuencias del ataque salvaje y premeditado que el agresor, de 34 años y nacionalidad española, lanzó contra su expareja, de 31 años y de la misma nacionalidad. Están separados y tienen dos hijos en común.

El hombre se presentó a primera hora del domingo en Sant Antoni, concretamente en la zona de Can Tomás, donde se encuentra la casa familiar de la mujer. La atacó con un objeto punzante, que le clavó en el cuello, y con otro objeto contundente con el que le produjo las graves lesiones en la cabeza que ahora hacen temer por su vida. Además, también agredió a la madre, de 56 años, y a la hermana de la víctima, de 27 años, que necesitaron atención médica, y arremetió contra el padre, que usa una silla de ruedas para moverse después de sufrir un accidente.

«Fue a hacer los deberes, ya lo tenía pensado», dijo el padre de la víctima en declaraciones a Efe a las puertas de los juzgados, donde los familiares de la víctima aseguraron que no había sonado la pulsera telemática que portaba la joven, ya que había precedentes de episodios violentos y tenía una orden de alejamiento de 100 metros.

Esta versión choca frontalmente con la ofrecida por el Ministerio de Igualdad que, tras realizar «todas las comprobaciones oportunas», recalcó ayer que el dispositivo antimaltrato «funcionó correctamente durante todo el incidente registrando y transmitiendo las señales previstas y la gestión realizada por los operadores de Sala Cometa [centro de control principal en España para el seguimiento telemático de las pulseras antimaltrato], que fue continuada y conforme al protocolo, permitiendo que la intervención policial se produjera con la urgencia necesaria».

A vueltas con la pulsera

Fuentes ministeriales remarcaron a Diario de Ibiza que «la alerta de entrada en zona fija (casa de ella) y en zona móvil (dispositivo de ella) entraron en el sistema Cometa». «El sistema telemático funcionó, registrando todas las señales y permitiendo una intervención policial urgente», reiteraron. Además, desde Igualdad estiman que los 100 metros de la orden de alejamiento suponen «una distancia reducida» que «limita el margen de reacción ante una aproximación repentina», incluso cuando se cumple «desde el punto de vista operativo».

Por este motivo, el pasado 8 de enero reclamaron a la autoridad judicial que esa orden de alejamiento se ampliara hasta los 350 metros, lo que consideran la «distancia mínima recomendable para que el sistema de seguimiento Cometa pueda asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de Cometa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Como era de esperar, el caso ha despertado reacciones al otro lado del espectro político. Así, el Govern balear ha pedido a la Delegación de Gobierno que aclare si la víctima sufrió «algún tipo de desprotección o alguna incidencia en el funcionamiento de las medidas de protección», tal y como apunta la denuncia de la familia.

«Todos los datos»

En este sentido, el Ib-Dona ha solicitado formalmente «todos los datos relativos al caso» y una reunión con la Delegación del Gobierno para que pueda «explicar con detalle qué ha sucedido». El objetivo, según subrayan desde el Govern, es «conocer con rigor qué ha pasado» y «aclarar si ha habido algún tipo de error en el sistema».

Además, el Ejecutivo balear recuerda que, el pasado septiembre, el Ib-Dona ya solicitó información formal a la Delegación del Gobierno sobre las pulseras que había en Balears y «los errores que se habían detectado», sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Este hecho, remarcan, refuerza la necesidad de que ahora se ofrezcan «explicaciones claras y completas», después de la tormenta política que se desató en aquel momento y que tuvo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como principal blanco de las críticas.