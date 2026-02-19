Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por un incendio en una vivienda del centro de Ibiza

La Policía Local ha llamado a una ambulancia porque había personas mayores en el edificio

Ibiza

Policía Local de Ibiza y bomberos han acudido esta mañana a un incendio en una vivienda del centro de Ibiza. Poco antes de las once de la mañana ha comenzado a salir humo por la ventana del piso, una primera planta de un edificio en el número 5 de la plaza Enrique Fajarnés, en la esquina de la calle Fray Vicente Nicolás con la avenida de Isidor Macabich.

El humo ha alertado a quienes en ese momento se encontraban por la zona, que han llamado al 112. Lo que al principio era un tenue humo se ha acabado convirtiendo en una columna más importante, ante la alarma de quienes, desde la calle, contemplaban lo que estaba ocurriendo.

Los bomberos, a su llegada al incendio

Los bomberos, a su llegada al incendio / María del Carmen Molina

De hecho, han sido los propios trabajadores de los comercios cercanos, principalmente una clínica odontológica y un taller mecánico, los que han logrado sofocar el fuego subiendo hasta el piso con varios extintores que han vaciado a tiempo de que el problema escalara.

En el momento del suceso, dentro del piso se encontraba una señora mayor y su perro, que han podido ser rescatados sin lamentar heridos. En el edificio también había en ese momento personas mayores con movilidad reducida a las que desalojaron por seguridad.

En el lugar también se personaron varios agentes de la Policía Local de Ibiza, que controlaron la situación y acordonaron la zona mientras llegaban los bomberos. que apenas tuvieron que intervenir ya que la situación estaba prácticamente resuelta gracias al buen quehacer de los vecinos de la zona.

En cuanto al origen del fuego, que quemó una pared de la habitación, las posibles hipótesis que citaron los bomberos son una vela encendida o un fallo eléctrico en un televisor que se encontraba instalado en dicha pared.

De esta forma, aproximadamente una hora después de que empezara a salir humo por la ventana el asunto se dio por resuelto y los agentes policiales eliminaron el cordón que habían levantado por seguridad en la zona.

