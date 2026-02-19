420 consultas y 13 operaciones suspendidas en el cuarto día de huelga de médicos en Ibiza

La sanidad pública de Ibiza y Formentera termina el jueves con la cifra más alta de cancelaciones de citas médicas y operaciones en lo que va de semana de huelga de médicos, con un total de 433. De estas, 297 corresponden a citas canceladas en Atención Primaria, 13 a intervenciones quirúrgicas y 123 a la actividad ambulatoria en los hospitales, con pruebas como radiología, pruebas diagnósticas y consultas con especialistas.

El total de cancelaciones de este jueves supera a las registradas el lunes, primer día de la protesta, en la que se produjeron 414. En total, en los cuatro primeros días de huelga, las citas en Atención Primaria han sido las que más cancelaciones han tenido, con un total de 1.029. Le sigue la actividad ambulatoria, con 276, y las intervenciones quirúrgicas, con 82.

La semana de paros concluye este viernes, aunque está convocada una semana de huelga al mes en todo el país hasta el próximo mes de junio. Al igual que el pasado lunes, cerca de un centenar de médicos de Can Misses se concentraron este jueves frente a la entrada del hospital para mostrar su descontento por el nuevo proyecto de estatuto marco, acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos Satse-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Un acuerdo que, según explicó durante la concentración David Fernández, portavoz del Sindicato Médico Balear (Simebal): "No nos representa". "Esta huelga no es pasar de 0 a 100, llevamos mucho tiempo reivindicando un marco laboral propio que permita hacer los cambios estructurales que la profesión precisa, pero que, además, también creemos que precisa la sanidad pública", explicó el portavoz de Simebal. "Las propestas que vimos en el primer borrador del estatuto marco del Ministerio no atenían a las necesidades del colectivo, sino que eran solo mejoras de carácter estético, cuando lo que queremos es un cambio en profundidad", añadió.

Desde Salud destacan que se intentarán reprogramar las citas e intervenciones canceladas en los primeros huecos "disponibles" de las agendas, aunque no garantizan cuándo podrá ser.

La cancelación de intervenciones quirúrgicas y pruebas generó malestar entre algunos de los pacientes, que recibieron la noticia de su cancelación a última hora. Algunos de ellos, incluso, como José Luis Dorado y Josefina Pérez, fueron informados cuando ya estaban esperando en quirófano, con el preoperatorio hecho y medicación calmante suministrada. "Ya me habían preparado y todo. Estaba lista para entrar a quirófano e incluso me habían dado una pastilla para la operación. Y en el último momento cancelan y me dan el alta", relató Pérez el pasado lunes a la salida de Can Misses, visiblemente afectada y algo mareada por los efectos de la medicación.

"Lamentamos mucho las consecuencias que está teniendo esta huelga para los pacientes y haber tenido que llegar a este punto", declaró Fernández.