Violencia machista en Ibiza: el hombre que agredió a su expareja en Sant Antoni arremetió "contra todo aquél que se le ponía por delante”

Mientras la mujer de 31 años que fue brutalmente atacada por su expareja en Sant Antoni continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico reservado, se van conociendo detalles de la agresión machista en la que también resultaron heridas su madre, de 57 años, y su hermana, de 27.

Según relata la hermana de la víctima, cuando llegaron en la mañana del domingo 15 al domicilio de la joven, ubicado en el barrio de Can Tomàs, comenzaron "a escuchar porrazos" y el agresor, que estaba allí esperando para atacar, "empezó a arremeter contra todo aquel que se le ponía por delante". Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió traumatismo craneoencefálico y otros politraumatismos que la dejaron en estado crítico y por las que lleva desde el domingo en la unidad de críticos.

Sobre el atacante pesa una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de su expareja, pero los familiares de la mujer afirman que la pulsera antimaltrato "no sonó" para alertarles sobre la presencia del agresor en la vivienda.

Por su parte, el padre de la víctima ha relatado que no podrá olvidar la frialdad con la que actuó el detenido, quien en un momento determinado se detuvo para "fumarse un cigarro y luego continuar" con el ataque.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza plaza número 2 ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el agresor, que se encuentra detenido desde la mañana en que ocurrieron los hechos.