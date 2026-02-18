Violencia de género
Violencia machista en Ibiza: el hombre que agredió a su expareja en Sant Antoni arremetió "contra todo aquél que se le ponía por delante”
La familia denuncia que la pulsera antimaltrato no alertó de la presencia del agresor en la vivienda
El tribunal decreta prisión provisional comunicada y sin fianza mientras la mujer permanece en la unidad de críticos
Mientras la mujer de 31 años que fue brutalmente atacada por su expareja en Sant Antoni continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico reservado, se van conociendo detalles de la agresión machista en la que también resultaron heridas su madre, de 57 años, y su hermana, de 27.
Según relata la hermana de la víctima, cuando llegaron en la mañana del domingo 15 al domicilio de la joven, ubicado en el barrio de Can Tomàs, comenzaron "a escuchar porrazos" y el agresor, que estaba allí esperando para atacar, "empezó a arremeter contra todo aquel que se le ponía por delante". Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió traumatismo craneoencefálico y otros politraumatismos que la dejaron en estado crítico y por las que lleva desde el domingo en la unidad de críticos.
Sobre el atacante pesa una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de su expareja, pero los familiares de la mujer afirman que la pulsera antimaltrato "no sonó" para alertarles sobre la presencia del agresor en la vivienda.
Por su parte, el padre de la víctima ha relatado que no podrá olvidar la frialdad con la que actuó el detenido, quien en un momento determinado se detuvo para "fumarse un cigarro y luego continuar" con el ataque.
La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza plaza número 2 ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el agresor, que se encuentra detenido desde la mañana en que ocurrieron los hechos.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja