'La vida islados' llega a la sesión de control del Gobierno: el ministro Puente pregunta a Marí Bosó si pedirá la dimisión del presidente del Consell de Ibiza

El cruce de reproches por la gestión ferroviaria y las peticiones de dimisión del PP al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acabó este miércoles mirando directamente a Ibiza. En la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, Puente respondió al diputado balear del PP José Vicente Marí Bosó con una pregunta que trasladó el foco a la isla: si, como presidente del PP de Ibiza, va a pedir la dimisión del presidente del Consell, Vicent Marítras su situación judicial en relación con el caso del vídeo promocional de 'La Vida Islados'.

Puente defendió su gestión y sostuvo que en 2025 se batieron nuevos récords históricos de pasajeros en el ferrocarril en España, frente a las exigencias de dimisión planteadas por el Partido Popular. En ese contexto, calificó de "inmorales" a los representantes del PP por reclamar ahora su salida, y contrapuso esas peticiones con decisiones adoptadas por gobiernos anteriores ante otros episodios.

Durante el debate, el ministro rechazó que se le atribuyan responsabilidades políticas por el accidente de Adamuz y recordó que, cuando el PP estaba en el Gobierno, se produjo el siniestro ferroviario de Angrois, con 80 fallecidos, sin que —según expuso— se exigiera la dimisión de la entonces ministra Ana Pastor, a la que reprochó no haber comparecido en las Cortes como sí ha hecho él. También aludió al accidente del Yak-42, citando el papel del ministro Federico Trillo, para insistir en su argumento de que el PP no aplicó el mismo listón en el pasado.

Marí Bosó: el ministro Puente "es un peligro"

En el turno del PP, la diputada Silvia Franco atacó con dureza al ministro, y Marí Bosó elevó el tono al afirmar que Puente es "un peligro" para los usuarios del tren, además de para quienes circulan por carreteras en mal estado o utilizan aeropuertos regionales con baja actividad.

En su réplica, Puente aprovechó además el choque político por la petición del PP para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita tras conocerse una denuncia por agresión sexual contra el jefe de la Policía José Ángel González, que ya ha dejado el cargo. Fue entonces cuando el ministro de Transportes llevó el debate al terreno ibicenco: señaló que al presidente del Consell "le sientan en el banquillo" por presuntos delitos y preguntó a Marí Bosó si va a hacer algo como dirigente popular en la isla y si va a pedir su dimisión.

Tras la sesión, el ministro mantuvo que su gestión es positiva y enmarcó el enfrentamiento como un intento del PP de forzar responsabilidades políticas, mientras que los populares insistieron en sus críticas por el estado del servicio ferroviario y la seguridad.