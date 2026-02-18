Último parte médico de la víctima de violencia machista en Ibiza: dos operaciones, fracturas faciales y doble neumotórax

La mujer que sufrió una brutal agresión machista el pasado domingo en Sant Antoni se ha tenido que someter a una segunda operación quirúrgica para tratar de aliviar las diversas lesiones que sufre, entre las que se incluyen varias fracturas faciales y hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones.

De acuerdo al último parte médico difundido este miércoles por la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde la mujer permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, a consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, lo que obligó a realizar una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso el domingo a primera hora de la tarde.

Dos días después, este martes, el equipo de Neurocirugía tuvo que practicar una nueva intervención debido a la evolución de su cuadro clínico. Además de las graves lesiones en la cabeza y en los pulmones, también tiene un brazo roto y sufre diversos politraumatismos.

"El equipo médico continúa trabajando para estabilizar su estado", explican desde la Policlínica, donde siguen monitorizando a la paciente "bajo estricta vigilancia médica".