Vicent Marí: "Aunque la sequía prácticamente haya terminado, seguramente volverá y tenemos que estar preparados"

"No debemos pensar que, como ahora ha llovido y los acuíferos están mejor, hay que abandonar esta cuestión", advierte Vicent Marí, presidente del Consell Insular, en referencia a la sequía durante la presentación de los proyectos financiados por el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), este miércoles en el Centro Cultural de Jesús. Unos proyectos que irán destinados, precisamente, a la gestión del ciclo del agua y contempla actuaciones para reducir pérdidas, mejorar la eficiencia y reforzar la garantía de suministro en todos los municipios de la isla.

"Veníamos de una situación de sequía que hemos afrontado entre todos", explica Marí, quien afirma que "se han puesto muchas propuestas e iniciativas por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos y estamos todos muy comprometidos en mejorar el ciclo del agua y la gestión de este recurso tan escaso". El presidente del Consell asegura que "estamos invirtiendo y se seguirá invirtiendo". "Aunque los acuíferos estén mejor, ahora más que nunca es cuando hemos de pensar en el presente y en el futuro. La sequía prácticamente ha terminado pero seguramente volverá y debemos estar preparados", advierte Marí.

"Vamos por el buen camino"

En la misma línea se ha manifestado el conseller de Mar y Ciclo del Agua del Govern balear, Juan Manuel Lafuente. "Vamos por el buen camino, pero no debemos confiarnos y dejar de invertir en toda la infraestructura hídrica", explica Lafuente, quien considera que "lo peor que nos puede pasar es que nos confiemos y pensemos que como ahora ha llovido y hemos recuperado un poco el nivel de los acuíferos, no debemos invertir más en la buena gestión, sostenible, de nuestros recursos hídricos". Para el conseller, es "fundamental" continuar trabajando en la modernización de estas infraestructuras. "Así, cuando vengan épocas de sequía y menos recursos, podremos garantizar a los ciudadanos de Ibiza el suministro de agua, que es el motivo por el que trabajamos", sentencia Lafuente.

El conseller también recuerda las dificultades sufridas el verano pasado como consecuencia de la sequía y destaca la labor de coordinación llevada a cabo entre todas las instituciones. "A pesar de las dificultades que pasamos, estableciendo estrategias comunes, de consumo, de dejar descansar los acuíferos en invierno, creo que hemos salido con éxito de esta y quiero agradecer al Consell y los ayuntamientos su colaboración", declara Lafuente.

"Hemos de estar preparados y todas las inversiones necesarias, que muchas veces han estado abandonadas, es hora de hacerlas, tanto si hay agua como si no", añade por su parte Marí. El presidente del Consell "aplaude" la iniciativa de destinar el impuesto turístico a proyectos destinados a mejorar el ciclo de agua en la isla. "Es uno de los mejores destinos que pueden tener estos fondos, sobre todo en una isla que ha sufrido las consecuencias de la sequía tan recientemente", concluye.

El Govern destinará a través del Impuesto de Turismo Sostenible destinará un total de 6,84 millones de euros a Ibiza, que se repartirán en diversas actuaciones en toda la isla destinadas a mejorar las infraestructuras hídricas.