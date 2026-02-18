Tradición y deporte para celebrar el Día de Balears en Ibiza

Ibiza celebrará el Día de las Illes Balears 2026 con un programa que combina tradición y deporte, y que este año tendrá su punto neurálgico el 1 de marzo en Sant Jordi, donde se concentrarán los actos centrales de la Diada con propuestas pensadas para todos los públicos.

La directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, ha presentado el programa de actos del Día de las Illes Balears 2026, que se desarrollará en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera desde el viernes 27 de febrero hasta el lunes 2 de marzo. La edición de este año se presenta bajo el lema ‘Una manera de ser’, que también inspira el vídeo institucional preparado por el Govern para esta Diada.

Ramis ha subrayado además que esta edición bate récord de participación, con 301 actividades infantiles, deportivas, participativas, gastronómicas y culturales en el conjunto de las islas. De ellas, 258 se celebrarán en Mallorca (219 en Palma y 39 en la part forana), 16 en Menorca, 22 en Ibiza y 5 en Formentera. También ha destacado el incremento de convenios con municipios de Mallorca, que pasan de 27 el año pasado a 30, junto con los convenios habituales con los consells insulars de Menorca, Ibiza y Formentera para que cada isla organice actividades adaptadas a su realidad.

Actos centrales

En el caso de Ibiza, la jornada del domingo 1 de marzo en Sant Jordi reunirá buena parte de la programación más ligada a la cultura popular: muestra de artesanía, talleres infantiles, juegos tradicionales y juegos gigantes de madera, además del desfile de carros y el acto institucional con la actuación de Sa Colla de Vila y el discurso del presidente del Consell Insular. La mañana se completará con un espectáculo de doma menorquina y, a mediodía, un concierto acústico de Reya Thomas con degustación de producto local.

El componente deportivo tendrá también un papel destacado. El domingo 1 de marzo se concentrarán competiciones y encuentros como el torneo de baloncesto 3x3, el Open Nacional Illes Balears Baloncesto DI 3x3 (en modalidad adaptada), el Torneo Abierto de Ajedrez, un encuentro inclusivo de fútbol 8 y el Trofeo de Trote 'Día de las Illes Balears' en el hipódromo de Sant Rafel. Además, el motocrós se extenderá durante varios días, con pruebas el 1 de marzo y durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo en Santa Eulària.

La programación se completa con una propuesta cultural: el jueves 5 de marzo, Can Jeroni (Sant Josep de sa Talaia) acogerá la VIII Muestra de Cortometrajes de las Illes Balears.

Agenda en Ibiza

Sábado, 28 de febrero

17 horas: II Open Nacional Illes Balears Baloncesto DI 3x3. Pabellón Can Guerxo.

Domingo, 1 de marzo

9 horas: Torneo de baloncesto 3x3. Pabellón Insular de sa Blanca Dona.

De 9.30 a 15 horas: Motocrós. Sant Antoni.

10 horas: II Open Nacional Illes Balears Baloncesto DI 3x3. Pabellón Can Guerxo.

10 horas: XI Torneo Abierto de Ajedrez. Hipódromo de Sant Rafel.

11.30 horas: Trofeo de Trote. Hipódromo de Sant Rafel.

12.30 horas: Encuentro inclusivo de fútbol 8. Campo municipal Kiko Serra.

Actos centrales en Sant Jordi

De 10.30 a 14 horas: Artesanía, talleres infantiles y juegos tradicionales. Plaza de Sant Jordi.

10.30 horas: Desfile de carros.

11.30 horas: Acto institucional (Sa Colla de Vila y discurso del presidente del Consell).

12.15 horas: Doma menorquina (aparcamiento av. Vicent Serra).

13 horas: Concierto acústico de Reya Thomas y degustación de producto local.

Jueves, 5 de marzo

20 horas: VIII Muestra de Cortometrajes. Can Jeroni (Sant Josep de sa Talaia).

Sábado, 7 de marzo

De 11 a 16 horas: Motocrós Illes Balears. Santa Eulària des Riu (zona polideportivo).

19 horas: Illes per la cançó. Es Caló de s’Oli.

Domingo, 8 de marzo