El SOIB inicia las obras de su nueva oficina en Cala de Bou, que sustituirá a la de Sant Antoni
La actuación cuenta con un presupuesto de 878.676 euros y la apertura se prevé en unos diez meses
La nueva oficina del SOIB en Ibiza, que estará en Cala de Bou y sustituirá a la de Sant Antoni abrirá en unos diez meses. La consellera balear de Trabajo, Catalina Cabrer, ha presentado este miércoles el inicio de las obras de esta nueva sede del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, en el número 28 de la avenida des Caló, en el municipio de Sant Josep. "La actuación permitirá mejorar las condiciones de atención y ampliar la capacidad del servicio en la isla", según ha señalado el Govern balear en una nota.
Durante la visita, Cabrer ha estado acompañada por la directora general del SOIB, María Luján Olivera, y la directora del SOIB Eivissa, Julia Torres. La consellera ha recordado que el SOIB presta servicio desde septiembre de 2010 en la oficina situada en Sant Antoni, de 226 metros cuadrados, con un coste mensual de alquiler de 2.865,93 euros. La nueva sede contará con 588 metros cuadrados, más del doble, lo que facilitará una atención más adecuada a trabajadores y empresas y mejores condiciones para el personal.
Modernización de la red
El contrato de alquiler de las nuevas instalaciones se formalizó en noviembre de 2022 por el anterior Govern y la renta actualizada para 2026 es de 7.770,09 euros mensuales. Como la firma del contrato fue anterior al inicio efectivo de las obras, el SOIB negoció con la propiedad una carencia de seis meses para evitar pagar por un espacio aún no operativo, una medida que supone un ahorro de 46.620,54 euros para la comunidad autónoma, ha destacado el Govern.
Las obras tienen un plazo de ejecución de diez meses y un presupuesto de 878.676,21 euros, financiado con fondos estatales del programa Renove del SEPE para la reforma de oficinas y de la Conferencia Sectorial de Empleo. La Conselleria subrayó que esta actuación se enmarca en la modernización de la red de oficinas del SOIB para reforzar la proximidad y garantizar una atención de calidad.
