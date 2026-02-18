Sanidad
Miguel Lázaro, Sindicato Médico sobre la huelga en Ibiza y Formentera: "El impacto sobre los pacientes puede ser demoledor”
Los médicos de las Pitiusas se concentran este jueves a las 11 frente a Can Misses
"El impacto sobre los pacientes puede ser demoledor". Así de contundente se ha mostrado Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal) y de la CESM sobre la huelga de médicos. Lázaro, a las puertas de una nueva concentración de los profesionales en la entrada del Hospital Can Misses (este jueves a las 11 horas), señala que la solución al conflicto, que ya ha aobligado a cancelar cerca de un millar de consultas, operaciones y pruebas en Ibiza y Formentera, depende de la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “El único que puede parar esta huelga y evitar que se prolongue en el tiempo”, indica Lázaro, que destaca el grave impacto asistencial que ya está generando.
En este sentido, insiste en pedir perdón a los pacientes directamente afectados, y subraya que la movilización responde al hartazgo y agotamiento de los médicos, quienes aseguran que ya no pueden sostener el Sistema Nacional de Salud únicamente con su esfuerzo. Asimismo, advierte de que, si la huelga continúa, "el impacto sobre los pacientes puede ser demoledor".
Por otra parte, recuerda que el 20 de febrero todas las comunidades autónomas volverán a movilizarse para visibilizar el malestar del colectivo y reclamar un estatuto propio del médico que proteja a los facultativos, en línea con la mayoría de los países de la Unión Europea, donde los profesionales médicos cuentan con normativa específica, salvo en Rumanía y Croacia.
"Desde el Sindicato Médico de Balears queremos agradecer a los profesionales el enorme esfuerzo que están realizando al secundar las jornadas de huelga, destacando que el seguimiento refleja la implicación ejemplar, la fuerza y la unidad de la profesión médica. Del mismo modo, queremos reconocer la responsabilidad de todos aquellos facultativos/as que, aun queriendo participar en la huelga, están cumpliendo con los elevados servicios mínimos para que los pacientes se vean lo menos perjudicados posible", señalan desde el Simebal.
