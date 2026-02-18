La Seguridad Social intensifica en Ibiza el control sobre los trabajadores que acumulan bajas médicas

El sistema público afronta un giro en la gestión de la incapacidad temporal tras varios años de aumento sostenido del gasto. Ante el impacto que estas prestaciones tienen en las cuentas públicas, el Gobierno ha decidido reforzar la supervisión, poniendo el foco en los empleados que encadenan varias bajas médicas en un mismo año.

La medida, impulsada por la ministra Elma Saiz, responde a las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que en su último informe de evaluación del gasto público señala la “recurrencia” —la repetición de procesos de baja en periodos cortos— como uno de los principales factores de desequilibrio financiero.

Seguimiento automático desde el INSS

A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) automatizará el control de los trabajadores que soliciten dos o más bajas en un plazo de 12 meses, especialmente cuando se trate de procesos de corta duración.

El objetivo declarado no es sancionar al trabajador enfermo, sino mejorar la fiscalización para detectar posibles fraudes y, al mismo tiempo, identificar patologías crónicas que no estén recibiendo un tratamiento adecuado.

Para ello, el nuevo Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal cruzará datos en tiempo real y activará protocolos de revisión cuando detecte patrones de reiteración.

Qué puede cambiar para el trabajador

Quienes entren dentro de ese perfil de recurrencia podrían notar varias diferencias en la gestión de sus bajas:

Citaciones más tempranas : el tribunal médico o la mutua podrán convocar al trabajador antes de los plazos habituales para revisar su situación.

: el tribunal médico o la mutua podrán convocar al trabajador antes de los plazos habituales para revisar su situación. Revisión del historial clínico-laboral : se analizará si las bajas sucesivas guardan relación entre sí. Si se aprecia que responden a una misma causa no resuelta, el INSS podría iniciar un expediente de incapacidad permanente o denegar una nueva baja si considera que es una prolongación injustificada de la anterior.

: se analizará si las bajas sucesivas guardan relación entre sí. Si se aprecia que responden a una misma causa no resuelta, el INSS podría iniciar un expediente de incapacidad permanente o denegar una nueva baja si considera que es una prolongación injustificada de la anterior. Mayor atención a las bajas cortas: los procesos de entre 1 y 4 días, que hasta ahora escapaban en muchos casos al control presencial, estarán sometidos a una monitorización estadística más exhaustiva.

Un plan para contener el gasto

Este refuerzo del control coincide con la negociación de las llamadas altas médicas progresivas, que permitirán la reincorporación gradual al puesto de trabajo.

Con este plan de choque, la Seguridad Social pretende contener un gasto en incapacidad temporal que ya se considera difícil de sostener en el presupuesto público previsto para 2026. En Ibiza, como en el resto del país, los trabajadores que acumulen varias bajas en un año estarán a partir de ahora bajo una supervisión más estrecha.