Dos días sin tarjeta sanitaria en Ibiza y Formentera: ¿Qué hacer si necesitas medicación urgente?

El Ib-Salut realizará este fin de semana el cambio de sistema de receta electrónica, una intervención técnica que obligará a interrumpir durante dos días el uso de la tarjeta sanitaria para prescribir y retirar medicamentos en farmacias. La interrupción afectará a los usuarios de Ibiza y Formentera durante los días sábado 21 y domingo 22 de febrero.

Ante esta interrupción temporal, el Ib-Salut recomienda a la ciudadanía que, siempre que sea posible, retire la medicación antes o después de esas fechas. En cualquier caso, Salud subraya que la atención en situaciones urgentes está garantizada.

El nuevo sistema de receta electrónica, Sigma, será una aplicación web con gestión unificada del tratamiento ambulatorio del paciente y acceso desde atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria, con la idea de mejorar la continuidad de los tratamientos. Entre las mejoras previstas, la conselleria de Salud destaca:

Más seguridad y apoyo al prescribir, con herramientas para facilitar decisiones clínicas y promover el uso racional de medicamentos.

al prescribir, con herramientas para facilitar decisiones clínicas y promover el uso racional de medicamentos. Mejor comunicación entre profesionales para optimizar tratamientos.

entre profesionales para optimizar tratamientos. Gestión integral en residencias públicas , registrando medicación prescrita y dispensada.

, registrando medicación prescrita y dispensada. Visión única y en tiempo real de la medicación activa, especialmente en altas hospitalarias y derivaciones.

de la medicación activa, especialmente en altas hospitalarias y derivaciones. Impulso a la interoperabilidad europea, para que las recetas electrónicas puedan dispensarse en otros países.

Además, se prevé que en el futuro, mediante la aplicación EspaiSalut, los pacientes puedan consultar qué tratamientos siguen y cuándo pueden retirar medicación, y que exista una tarjeta sanitaria virtual como alternativa a la física.

¿Qué hacer si necesitas medicación urgente?

En los servicios de urgencias, los médicos harán la prescripción en papel para que el paciente pueda acudir a la farmacia y conseguir la medicación necesaria. En los casos de pensionistas que normalmente no pagan los medicamentos recetados de forma electrónica, durante ese fin de semana deberán adelantar el importe en la farmacia tras pasar por urgencias, y luego podrán solicitar el reintegro del coste.