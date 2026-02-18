Reducir la brecha digital de los mayores con el curso 'Connectats' en Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado el curso ‘Connectats’, un programa formativo dirigido a mejorar las competencias digitales de las personas mayores del municipio. La concejalía de Bienestar Social coordina esta iniciativa, según ha informado el propio Consistorio.

Tras la buena respuesta registrada el pasado año en Sant Antoni, el Ayuntamiento amplía ahora el proyecto a las localidades de Sant Rafel y Sant Mateu. Con esta ampliación, el equipo de gobierno pretende acercar la formación tecnológica a más vecinos y vecinas del municipio.

El curso lo imparte la entidad Sueños de Ibiza y tendrá lugar durante los meses de febrero y marzo. El programa cuenta con una duración total de ocho horas.

Fechas y lugares

En Sant Antoni, las inscripciones se realizarán el viernes 20 de febrero, de 10 a 12 horas, en la Asociación de Personas Mayores de Sant Antoni mientras que el curso se celebrará los viernes 27 de febrero, 6, 13 y 27 de marzo, en horario de 11 a 13 horas. En Sant Rafel, el prlazo de inscripción será el lunes 23 de febrero, de 11 a 13 horas, en la Asociación de Personas Mayores y las sesiones tendrán lugar los martes 24 de febrero, 3, 10 y 24 de marzo, de 9.30 a 11.30 horas. Por último en Sant Mateu, donde aquellos interesados podrán inscribirse el miércoles 25 de febrero, de 10.30 a 12.30 horas, en la Asociación de Personas Mayores de Sant Mateu, la formación se desarrollará los jueves 5, 12, 19 y 26 de marzo, entre las 18 y las 20 horas.

Durante las sesiones, el alumnado abordará nociones básicas sobre el uso del smartphone. El programa incluye mensajería instantánea, creación de cuentas de correo electrónico, manejo de aplicaciones móviles, introducción a Internet y uso práctico del teléfono móvil en la vida cotidiana.

El Ayuntamiento dirige esta propuesta a personas mayores que dispongan de un smartphone y deseen utilizarlo con mayor autonomía y seguridad. Cada grupo contará con un máximo de 15 participantes, por lo que el Consistorio recomienda formalizar la inscripción con antelación.

Según destaca el Ayuntamiento de Sant Antoni, el curso ‘Connectats’ forma parte de su compromiso con la inclusión digital y el bienestar de las personas mayores, con el objetivo de facilitar herramientas que les permitan mantenerse conectadas y participar en la sociedad digital actual.