Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: "Esto no puede convertirse en un pleno de chiquilicuatres"

El pleno celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Ibiza ha vuelto a ser escenario de un encontronazo verbal entre el portavoz socialista, Rafa Ruiz, y los concejales de Vox, a quienes el primero ha tildado de fascistas. La escena no es rara de ver en estas sesiones, pero esta vez ha recibido una mayor reprimenda que en anteriores ocasiones por parte del alcalde, Rafael Triguero.

El rifirrafe se ha originado durante el debate sobre la declaración de la ciudad como zona turística saturada y de reconversión. En su primera intervención, Ruiz ha incidido en los graves problemas de vivienda que sufre el municipio y ha anunciado que su grupo se abstendría en la votación. A continuación, ha pasado a hablar de los dos concejales de Vox, que se encuentran en la bancada inferior a la suya, para calificarlos de fascistas.

Ruiz les ha preguntado si ellos son de la "facción moderada de su partido" o de la que califica a los socialistas de "tarados mentales", en alusión a una intervención del día anterior en el Parlament de la diputada ibicenca de Vox, Patricia de las Heras, a cuenta de la restricción del fútbol en los patios escolares.

"El minuto de gloria"

En su turno, el portavoz de Vox, Héctor Andrés, se ha referido "al minuto de gloria del señor Ruiz" y le ha rogado que se abstenga de insultarles. Después, en el segundo turno de palabra del portavoz socialista, Andrés lo ha interrumpido en diversas ocasiones. "Yo nunca les he insultado", ha insistido el de Vox, mientras el socialista le reprochaba que sí lo había hecho contra Pedro Sánchez y le echaba en cara los descalificativos vertidos por De las Heras.

Finalmente, tras finalizar las intervenciones, el alcalde ha pedido que en el pleno municipal no se traten polémicas surgidas en otras instituciones y que se eviten los ataques personales. "Esto no puede convertirse en un pleno de chiquilicuatres", ha subrayado.