Pleno municipal
Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: "Esto no puede convertirse en un pleno de chiquilicuatres"
Nuevo rifirrafe entre Rafa Ruiz y los concejales de Vox a raíz de unas declaraciones de Patricia de las Heras en el Parlament
El pleno celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Ibiza ha vuelto a ser escenario de un encontronazo verbal entre el portavoz socialista, Rafa Ruiz, y los concejales de Vox, a quienes el primero ha tildado de fascistas. La escena no es rara de ver en estas sesiones, pero esta vez ha recibido una mayor reprimenda que en anteriores ocasiones por parte del alcalde, Rafael Triguero.
El rifirrafe se ha originado durante el debate sobre la declaración de la ciudad como zona turística saturada y de reconversión. En su primera intervención, Ruiz ha incidido en los graves problemas de vivienda que sufre el municipio y ha anunciado que su grupo se abstendría en la votación. A continuación, ha pasado a hablar de los dos concejales de Vox, que se encuentran en la bancada inferior a la suya, para calificarlos de fascistas.
Ruiz les ha preguntado si ellos son de la "facción moderada de su partido" o de la que califica a los socialistas de "tarados mentales", en alusión a una intervención del día anterior en el Parlament de la diputada ibicenca de Vox, Patricia de las Heras, a cuenta de la restricción del fútbol en los patios escolares.
"El minuto de gloria"
En su turno, el portavoz de Vox, Héctor Andrés, se ha referido "al minuto de gloria del señor Ruiz" y le ha rogado que se abstenga de insultarles. Después, en el segundo turno de palabra del portavoz socialista, Andrés lo ha interrumpido en diversas ocasiones. "Yo nunca les he insultado", ha insistido el de Vox, mientras el socialista le reprochaba que sí lo había hecho contra Pedro Sánchez y le echaba en cara los descalificativos vertidos por De las Heras.
Finalmente, tras finalizar las intervenciones, el alcalde ha pedido que en el pleno municipal no se traten polémicas surgidas en otras instituciones y que se eviten los ataques personales. "Esto no puede convertirse en un pleno de chiquilicuatres", ha subrayado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja