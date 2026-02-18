El PP pide explicaciones al Gobierno por el supuesto fallo de la pulsera antimaltrato en Ibiza

El Partido Popular ha exigido al Gobierno que aclare si el sistema telemático de protección a víctimas de violencia machista falló en la agresión del pasado domingo en Sant Antoni, en la que un hombre agredió brutalmente a su expareja. El Ministerio de Igualdad defiende que la pulsera funcionó correctamente, mientras que los familiares de la víctima aseguran lo contrario.

A través de una nota de prensa, el PP ha expresado “su más firme condena ante el brutal ataque machista ocurrido en la isla” y ha trasladado su apoyo y solidaridad a la víctima y a su familia, deseándole una pronta y completa recuperación.

A raíz de los hechos, el diputado nacional José Vicente Marí Bosó y el senador Miquel Jerez han registrado en el Congreso y en el Senado, respectivamente, una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para recabar información técnica detallada sobre el funcionamiento del sistema telemático Cometa, encargado del control de agresores con órdenes de protección.

Los representantes populares han solicitado datos sobre la geolocalización y el estado operativo del dispositivo en el momento de los hechos con el fin de determinar si existieron deficiencias en el sistema de protección.

"Grave improvisación"

La formación enmarca esta petición en lo que considera un contexto de “decisiones erróneas del Gobierno en materia de protección a las mujeres”. Marí ha señalado que la ley del ‘solo sí es sí’ generó “alarma social” y evidenció, a su juicio, “una grave improvisación en una materia tan sensible”. Asimismo, ha apuntado que "no sería la primera vez que el sistema presenta fallos" y se ha preguntado si estos se corrigieron de forma estructural o si persisten vulnerabilidades.

Por su parte, Jerez ha afirmado que las mujeres en riesgo “no pueden vivir pendientes de un dispositivo que no funciona” y ha reclamado transparencia: “Merecen saber si el sistema que el Estado les facilita para protegerse es realmente fiable o si existen fallos que ponen en peligro su vida”. El senador ha insistido en que el Ejecutivo debe responder con “datos técnicos, registros, informes y resultados”, al considerar que lo que está en juego es la seguridad de mujeres con órdenes de protección en vigor.

Por último, El PP ha subrayado que las iniciativas registradas en ambas cámaras no son, a su entender, un mero trámite parlamentario, sino una exigencia formal ante un asunto que califican de “extrema gravedad”, y reclama que, en caso de detectarse fallos, se adopten medidas inmediatas y se asuman las responsabilidades correspondientes.