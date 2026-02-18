Buscan acogida o adopción para un grupo de perritos abandonados en Ibiza: "Son cachorros"

Un vídeo publicado en Instagram por la cuenta Ibizasinfiltro ha reactivado en redes la llamada de ayuda para una camada de perritos abandonados en el campo, en la zona de Sant Josep. En las imágenes se ve al propietario del perfil que tiene más de 23 mil seguidores alimentando a varios cachorros, que se muestran visiblemente desconfiados y mantienen la distancia mientras comen.

Según el texto que acompaña al vídeo, le avisaron de que había "una camada de perritos abandonados" y acudió a verlos. "Estos cachorros tienen apenas 6 meses. Son preciosos", escribe, y añade que "se han criado en el campo, prácticamente solos". El autor del mensaje subraya que no están habituados a un hogar: "No conocen lo que es una casa, ni una cama calentita, ni alguien que los espere al final del día".

En su publicación, explica que esa falta de contacto hace que "al principio sean tímidos —han crecido en libertad— pero eso no significa que no puedan aprender a confiar". Y lanza un llamamiento directo: "Si alguien está pensando en adoptar, esta puede ser una de esas decisiones que cambian dos vidas: la suya y la tuya. O si sabes de alguien que pueda ayudar con una acogida, cualquier gesto suma", afirma.

El hombre cuenta que los animales "están por el campo" y que allí conoció "a dos chicas" que van a llevarles comida, aunque insiste en que la situación sigue siendo preocupante: "Yo no puedo ver a un animal abandonado y mirar hacia otro lado". Para quienes puedan colaborar, deja una vía de contacto: "Si quieres adoptar o ayudar con ellos, escríbeme por privado".

En los comentarios, algunos seguidores aportan más detalles sobre la dificultad de asistirlos. "Están por la zona de San José, intentan rutinarlos, pero se mueven mucho y es muy complicado", señala una usuaria. Otros mensajes muestran su malestar por la falta de respuesta institucional: "Cuando llamas a la protectora de San Antonio, que ellos no se encargan de eso, que avise a la policía de San José y cuando vas a la policía de San José, que no pueden cogerlos. Una pena que ninguna autoridad haga nada por ellos".

La publicación ha servido, sobre todo, para buscar una salida rápida para los cachorros: adopción, acogida temporal o ayuda para poder acercarse a ellos con paciencia y seguridad. Quienes estén interesados en colaborar pueden hacerlo a través de mensaje privado al autor del vídeo, tal como solicita en la publicación compartida por ibizasinfiltro.