El álbum
‘Per molts anys’
Nacida un día de San Valentín de 1922, Pura Riera suma ahora 104 años de una vida dedicada a formar generaciones enteras de mujeres y a su pasión por la pintura. Además, es la socia más veterana de la Sociedad Cultural Casino de Ibiza. Per molts anys!
