Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión machistaPuertas abiertasPrimera RFEFPlazas colegiosHuelga hospital
instagramlinkedin

El álbum

‘Per molts anys’

‘Per molts anys’ | AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

‘Per molts anys’ | AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Nacida un día de San Valentín de 1922, Pura Riera suma ahora 104 años de una vida dedicada a formar generaciones enteras de mujeres y a su pasión por la pintura. Además, es la socia más veterana de la Sociedad Cultural Casino de Ibiza. Per molts anys!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents