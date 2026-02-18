Un joven de Ibiza: "Vuelo a Palma para una cita en la Unidad del Dolor que llevo más de dos años esperando y al aterrizar me la cancelan por la huelga de médicos"

Tiene 23 años, unos dolores insoportables desde que le operaron de la espalda durante la pandemia y este lunes, por fin, tras desplazarse hasta Mallorca, iba a tener su primera cita en la Unidad del Dolor. Iba. Pasado. Porque finalmente, este joven ibicenco se quedó plantado y sin esa primera consulta que era, según relata su madre, «una lucecita» en todo lo que llevan sufriendo desde hace años. Un daño colateral más de la huelga de médicos convocada para toda esta semana.

En su caso, además, con el añadido de que el joven tuvo que desplazarse hasta Mallorca para la consulta. Perdón, para la no-consulta. Nada más aterrizar le llamaron del Hospital Son Espases y se quedó tirado en el aeropuerto, compuesto y sin cita, por la protesta de los médicos. Desconsolado mientras su madre, profundamente indignada, trataba de consolarle al otro lado del teléfono.

Dolores por la secuela de una operación

Pero comencemos por el principio. Aquel año de la pandemia. «Le hicieron una operación de la espalda que no fue bien. Le dejó secuelas», relata la madre, que matiza que aquella intervención se la hicieron en la sanidad privada. Después de aquello, de los dolores que le quedaron tras la operación, el joven comenzó un periplo por diferentes médicos. «Pasó por Cirugía General y Traumatología y le dijeron que lo derivaban a la Unidad del Dolor», indica la madre, que recuerda que ésta no está en Ibiza, se encuentra en Son Espases, el hospital de referencia de Balears. Y, desde entonces, esperando. Más de dos años. «Creo que son dos y medio, pero dos seguro», comenta la mujer sobre el tiempo que lleva su hijo esperando la llamada para darle esa primera cita.

Desde entonces lleva esperando. Sufriendo esos dolores. Y tratando de continuar con su vida. En ocasiones puede caminar más o menos bien. A veces necesita apoyarse en un bastón. Y en algunas ocasiones tiene, incluso, que recurrir a una silla de ruedas para moverse. A pesar de eso, el joven se ha marchado de Ibiza para estudiar y cursa un grado de Educación en Málaga.

Todas las imágenes de la primera jornada de huelga de médicos en Ibiza / J.A Riera

Hace unos diez días le llamaron para esa primera cita. La alegría por recibir al fin la esperada llamada se vio empañada por la fecha que le daban: lunes 16 de febrero. No le iba muy bien, ya que por su formación tenía que estar en Madrid un par de días antes. «Llamó a secretaria de la unidad y explicó lo que le pasaba, pidiendo si le podían cambiar la cita para otro día. Pero se mostraron inflexibles, no se la cambiaron», relata la madre. Esto le obligó a pagar una noche de estancia en un hotel en Madrid. Y cercano al aeropuerto, ya que, para llegar a tiempo a la cita en la Unidad del Dolor del hospital mallorquín debía coger el primer vuelo. La consulta la tenía a las once de la mañana, para asegurar compró un billete en el vuelo que salía poco después de las siete de la mañana y se despertó antes de las cinco de la madrugada.

"Me llamó casi llorando"

Cogió el vuelo, aterrizó en Mallorca y, no había salido aún del aeropuerto cuando recibió una llamada del Hospital Son Espases. Le cancelaban la cita porque el médico que debía atenderle no había ido a trabajar porque se había sumado a la huelga. «Me llamó casi llorando», recuerda la madre. Volvieron a llamar a secretaria de la unidad para, ya que estaba allí, si podía hacer algo. «Pero le dijeron que no había nada que hacer», apunta. A pesar de eso, lejos de quedarse en el aeródromo, se dirigió hacia el hospital, por si había servicios mínimos. Pero tampoco. Así que puso una reclamación allí mismo en la que denuncia el «pésimo trato a los habitantes de otras islas» que tienen que desplazarse a Mallorca para cuestiones médicas. «Se debería avisar previamente, sobre todo teniendo en cuenta que la huelga está convocada desde principios de año», se lee en la reclamación.

Puso la queja oficial, recogió el justificante de que le habían cancelado la cita y no tuvo más remedio que regresar al aeropuerto para coger su vuelo de regreso, que salía a las cuatro de la tarde. Para la familia, el coste del hotel y los vuelos es «lo de menos», lo que les preocupa ahora es cuánto tiempo van a tardar en volver a llamarle para esa primera cita en la Unidad del Dolor. «Esa cita era como una ventanita abierta», comenta la madre. Entiende a los médicos que hacen huelga, pero no que se perjudique así a los pacientes.

Ib-Salut: «No podemos hacer nada»

Desde el Ib-Salut reconocieron ayer que se están dando casos de pacientes desplazados desde otras islas a Mallorca, o de localidades muy alejadas de Palma dentro de la misma isla, a quienes se les cancelan las consultas, operaciones o pruebas una vez que ya se han desplazado hasta allí. Además, insisten en que «no se puede hacer nada» ya que los profesionales tienen derecho a hacer huelga y, además, no tienen la obligación de anunciar previamente si acudirán o no a su puesto de trabajo, de manera que hasta el mismo día, cuando se inicia su jornada laboral, no se sabe si tendrán que cancelar sus citas.

De la misma manera, indican que no se pueden aplazar previamente las citas de los pacientes desplazados.