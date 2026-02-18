Miles de estudiantes de Ibiza buscan un futuro en la feria 'Orienta-t'

Miles de estudiantes se dan cita este miércoles, jueves y viernes en el Recinto Ferial para que encontrar su camino formativo en la cuarta edición de la feria educativa 'Orienta-t'. Algunos tienen clarísimo qué quieren hacer y necesitan encontrar un centro que les acoja mientras que los más dudosos se nutren de las orientaciones que les dan los adultos de los estands. Un total de 50 puestos que se dan a conocer entre los alumnos de tercero y cuarto de Secundaria y primero y segundo de Bachillerato, además de las familias, que "suelen acudir por las tardes", según informa el Consell.

Hay estands informativos de diferentes formaciones profesionales que destacan por su enfoque práctico, ya que se ve a alumnos cocinando o haciendo manicuras. Asimismo, hay puestos de los servicios complementarios como el Área de Salud de Ibiza y Formentera o la Escuela Oficial de Idiomas, diversas universidades, tanto públicas como privadas, en Ibiza o fuera de la isla, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso un puesto de residencias para estudiantes.

Opiniones de los estudiantes

Los alumnos viven la feria de manera diferente, dependiendo también de su bagaje formativo y de lo claro que tengan su camino profesional. Noel Rueda está haciendo Bachillerato de Humanidades y comenta lo que la feria le puede aportar: "Ofertas de la universidad para el futuro, ver qué opciones tengo, qué universidades me ofrecen lo que a mí me interesa estudiar". A su lado, Asier Soriano, de cuarto de Secundaria, explica: "Yo estoy yendo para cocina o alguna rama de tecnología, programación a lo mejor. La feria me puede hacer ver si debería de tirar por formación profesional o bachillerato después de la Secundaria".

Mateo, de segundo de Bachillerato del Quartó de Portmany, va disfrazado junto a sus compañeros para promocionar los estudios de artes escénicas del centro. Explica junto a Blai de primero de Bachillerato, con quien está animando a los asistentes a "unirse" al bachillerato, "interactuando con la gente". Leo, del mismo curso, aclara que sus estudios se basan en "teatro y diferentes actuaciones", hacen ellos mismos sus disfraces y es "una cosa muy divertida". A Mateo le gustaría ser actor y a Blai y Leo, vivir de la música, pero dicen que "es muy difícil" y posiblemente hagan el grado de técnico de sonido.

Esteban Gutiérrez estudia primero de Bachillerato y está seguro de que va a hacer Arquitectura. Antes de la feria se debatía entre dos opciones, decantándose finalmente por el grado en Arquitectura. Makelo hace segundo del grado medio de Informática, pero quiere ser abogado, lo mismo que Abdullah, que quiere acabar haciendo marketing y finanzas para "subir la economía del país" y Khalel, que también hace el grado medio de Informática, admite que le gustaría ser CEO, en un futuro. Makelo: "Hay mucha variedad de actividades, me han interesado varios puestos de FP", explica el joven sobre su experiencia en la feria.

Yalma Tortosa y Martina Raindo, de cuarto de la ESO, comentan que ya saben qué les gustaría hacer en un futuro: la primera, Arquitectura, y la segunda, "algo de derecho". Ha cambiado su opinión a lo largo de los años, comentan, aunque no a raíz de esta feria en concreto. Incluso así, consideran que este tipo de ferias son útiles porque exponen la información diferente a "una simple web", ya que dan la información en persona. Joyce y Nayara están en segundo de Bachillerato, en el de Sociales, la primera siempre ha querido hacer Magisterio, pero la segunda aún no se ha decidido sobre qué hacer, "Educación Primaria, Educación Social", algo así. Comentan que los estands más "entretenidos" son los de los grados, por su apuesta práctica.

Un bombero hablando con alumnas en la feria de orientación educativa Orienta-t / J.A. Riera

Los puestos de la feria

Destacan puestos en la feria como los de las formaciones profesionales de la rama de cocina, donde los alumnos preparan varios platos vestidos de chefs. El profesor y jefe de departamento del instituto Isidor Macabich, Dani Torres, explica: "Están los puestos de Balàfia, Sa Serra, Isidor Macabich, que hacemos cocina a tres niveles: grado básico, medio intensivo presencial con formación sobre todo en los centros y superior de dirección de cocina, que somos el único centro en la isla que lo ofrece. Se les explica a los alumnos qué hacemos en los grados, tenemos una cocina en el centro y hacen el servicio de restaurante", añade Torres.

Además, tienen estands de centros como el L'Idem, escuela de animación con sedes en Madrid y en Barcelona, que ofrecen a los jóvenes cursos de animación, además de grados y másteres de diferentes especializaciones de la animación. Gemma, de este estand, expone que "todos los grados empiezan con asignaturas comunes", y en segundo "cada grado se especializa, en animación 2D, 3D...". Hay otras escuelas, como la Escuela de Turismo de Ibiza: "La única con docencia presencial y con una larga tradición, llevamos más de 60 años", comentan desde el estand. Según Espe: "Formamos líderes, para todos aquellos que tengan miedo de ser sustituidos por la inteligencia artificial, líderes de grupos de personas, con sentimientos, emociones...", asegura.

La directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza y Formentera comenta que el público de la feria no es el principal de la escuela, ya que está más pensada para adultos, pero no le resta importancia a los alumnos que recorren la feria: "Les explicamos el programa que tenemos de colaboración con los institutos y se les comenta que de cara a futuro, si quieren estudiar idiomas estamos aquí para lo que necesiten. También les decimos que si a sus padres les hace falta aprender idiomas, que cuenten con nosotros", afirma, y aclara a su vez que la escuela "es un programa de colaboración con los centros de Secundaria que ayuda a los alumnos a prepararse las pruebas de la escuela".

Uno de los puestos de la feria es de la Escuela de Adultos de Ibiza y Formentera, cuya profesora de historia del centro, Carmen, explica sus funciones: "Para quienes, por el motivo que sea, aún no se han podido sacar la ESO o tienen que preparar las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25. Esas son sus dos funciones principales. También damos el curso de nacionalidad, cursos de acogida de catalán y de castellano, cursos de informática". Carmen explica una de las utilidades que puede tener el escuela para los menores: aquellos que "no tienen la ESO, pero tengan un contrato de trabajo, podrían venir a la escuela". El año que viene, además, "ofrecerán certificados de profesionalidad, cursos enfocados para la inserción laboral".

Desde el Consell aluden al "éxito" de esta feria y su presidente, Vicent Marí, lo justifica por el tipo de servicio que ofrece: "Es una forma de orientar, de ayudar a los alumnos de instituto a que vean qué salidas tienen en cuanto a estudios, sean de formación profesional o universitarios y qué mejor que un sitio como este, con 50 estands, donde en una mañana pueden recorrer todo lo que ofrecen. Ver cómo trabajan, cómo estudian otros alumnos, es una manera de interesarse. La idea es retener talento ibicenco, que se formen y se queden en la isla", asegura Marí, además de argüir que "todos los centros y cuerpos que participan dicen que es una forma de acercar una profesión a los alumnos y está despertando mucho interés. Acaban teniendo a alumnos que conocieron en esta feria", asevera el presidente del Consell.