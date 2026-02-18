Casi mil consultas, operaciones o pruebas canceladas en Ibiza y Formentera por la huelga de médicos

Ya son casi mil pacientes los afectados por la huelga de médicos en los centros sanitarios de Ibiza y Formentera, según los últimos datos de la protesta de los facultativos facilitados por el Servei Balear de Salut. Hasta el momento, se han tenido que cancelar cerca de mil actuaciones médicas: un total de 954 en los tres días de paro para exigir un estatuto propio y en contra del Estatuto Marco que pretende implantar el Ministerio de Sanidad. A estos casi mil pacientes a quienes se han suspendido citas médicas en los hospitales Can Misses y de Formentera y los centros y unidades básicas de salud de las Pitiusas hay que sumar los usuarios de Ibiza y Formentera que han visto cómo les cancelaban citas en otros hospitales de las islas.

En la última jornada se han cancelado 304 citas programadas: 250 en Atención Primaria, 22 operaciones y 32 pruebas o consultas hospitalarias. Con estas son ya casi mil citas que los médicos han suspendido: 732 en centros de salud y unidades básicas de salud, 69 intervenciones quirúrgicas y 153 citas con el especialista o pruebas hospitalarias. Esto supone, según los datos facilitados por el Sindicato Médico de Balears (Simebal) la mitad del total de citas suspendidas en el total de Balears, donde se han cancelado alrededor de las 2.000.

Desde Salud recuerdan que, en el caso de las citas que no se han podido realizar en Atención Primaria son los propios pacientes los que, si no han acudido a Urgencias porque no podían esperar, deben volver a solicitar la consulta. Todo lo contrario que ocurre en el caso de las citas hospitalarias, pruebas y operaciones: no deben hacer nada y les volverán a llamar para reprogramar sus citas. Salud señala que se les citará en los primeros huecos disponibles que queden en la agenda, pero no garantizan que esto vaya a ser inmediato.

Algunos pacientes han mostrado su desesperación por las cancelaciones. Sobre todo aquellos que llevaban meses en lista de espera, aguardando una cita o pasar por el quirófano. El primer día, varios de ellos, a los que habían comunicado que no los operaban cuando estaban ya en el quirófano del Hospital Can Misses, no podían aguantar las lágrimas. Algunos tenían ya la bata puesta e, incluso, les habían dado medicación relajante. Otro de los pacientes no podía entender que le cancelaran su primera consulta con la Unidad del Dolor, que llevaba más de dos años esperando, cuando ya había volado a Mallorca para ello.