Las navieras exigen "seguridad jurídica" y datos actualizados en la limitación de entrada y circulación de vehículos en Ibiza

Las tres principales compañías navieras que operan en las Pitiusas, Baleària, GNV y Trasmed, se han vuelto a pronunciar este miércoles con respecto a las novedades anunciadas por el Consell de Ibiza para limitar la entrada y permanencia de vehículos durante la próxima temporada de verano y la de 2027. En un comunicado, las navieras aseguran que comparten el objetivo de la sostenibilidad, pero condicionan su apoyo a que la normativa "sea técnica, viable y jurídicamente sólida".

Las compañías, en su nota, creen "relevante" que el planteamiento del Consell incorpore para los dos próximos veranos "excepciones clave vinculadas a la movilidad cotidiana de la isla". Y, en este sentido, valoran que se proteja a los residentes y trabajadores de temporada, a los que consideran "esenciales para el funcionamiento económico y social de Ibiza", y se primen los criterios ambientales como el "reconocimiento de las etiquetas 0 y ECO" en los vehículos, "en coherencia con los objetivos de descarbonización".

Coches llegan a Ibiza a bordo de un Baleària el pasado verano. / Diario de Ibiza

No obstante, estas empresas solicitan en su nota al Consell que estas excepciones "se apliquen de forma homogénea". También que "se reconozcan vehículos matriculados en otros estados miembros de la Unión Europea que dispongan de una calificación técnicamente equivalente a las etiquetas españolas, evitando así cualquier tipo de discriminación".

Asimismo, apuntan como necesario "introducir ajustes operativos que eviten incidencias en el cómputo de estancias y en situaciones derivadas de la operativa portuaria".

Críticas a la base técnica: el desfase de los datos

El punto de mayor fricción con el Consell por la aplicación de esta medida contra la masificación y tendente hacia la sostenibilidad, advierten, reside en "la base técnica utilizada" porque "el estudio de referencia está fechado en noviembre de 2024 y se apoya en datos de 2023, sin incorporar el impacto real de las medidas aplicadas en 2025". También consideran necesario "definir con precisión el periodo de aplicación y los parámetros previstos para 2027, con el fin de evitar incertidumbres regulatorias en una fase inicial de implementación".

Para que la implementación no genere incertidumbre, Baleària, GNV y Trasmed plantean tres condiciones fundamentales: seguridad Jurídica, mediante un marco normativo claro para todos los operadores implicados que evite conflictos legales; claridad en el horizonte 2027 para definir con precisión los parámetros y periodos de aplicación para el segundo año, evitando vacíos regulatorios en la fase inicial y, finalmente, ajustes operativos con el objetivo de introducir mecanismos que eviten incidencias técnicas en el cómputo de estancias y en las situaciones derivadas de la propia operativa portuaria.

Baleària, GNV y Trasmed reiteran en el comunicado su "disposición a colaborar con el Consell de Ibiza para avanzar hacia un modelo integral de movilidad sostenible". E insisten en que este debe basarse en el "sentido común" y en datos actualizados para garantizar que la protección del entorno no entorpezca la conectividad regular ni la vida de quienes residen y trabajan en la isla de Ibiza.