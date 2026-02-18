El municipio de Madrid que celebra más bodas entre personas del mismo sexo que Ibiza

Han pasado algo más de 20 años desde que el matrimonio homosexual fue aprobado en España. Aquel 30 de junio de 2005 marcó un antes y un después para las 82.897 parejas que se han casado desde entonces en nuestro país, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sitges (Barcelona), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Torremolinos (Málaga), lideran el ranking de municipios con más bodas igualitarias sobre el total, con el 12,52%, 9,7% y 9,15% respectivamente, según una investigación publicada en el diario La Verdad. Todos ellos han mantenido una estrecha relación con el colectivo LGTBI+ a lo largo de los años, por lo que no es extraño el alto volumen de enlaces. La cuarta posición, en cambio, pertenece a un municipio madrileño que jamás ha celebrado el día del Orgullo ni cuenta con una asociación arcoíris en sus calles.

Se trata de Villanueva de la Cañada, al oeste de la Comunidad de Madrid, una localidad con más de 23.750 habitantes según los últimos registros. Desde 2005, este ayuntamiento ha oficiado un total de 1.769 bodas civiles heterosexuales frente a las 134 que han sido entre personas del mismo sexo y representan un 7,04%. Los siguientes puestos en la clasificación los ocupan Puerto de la Cruz (Tenerife), Mogán (Gran Canaria), Benidorm (Valencia), Barcelona, Alfaz de Pi (Alicante) e Ibiza, con porcentajes que oscilan entre el 6,42% y el 5,74%. En Madrid, con un 4,89%, han tenido lugar 8.447 bodas LGTB frente a las 164.346 uniones de este tipo. “Desde la aplicación de la nueva normativa, que entró en vigor en enero de 2025, los casamientos civiles se han multiplicado por cuatro. Ha supuesto un aumento bestial”, señala Cristina Hernández, concejala de Educación en Villanueva de la Cañada.

Ayuntamiento en Villanueva de la Cañada. / WIKIPEDIA

Dos bodas en 2025

Sorprendida, asegura no haber ningún motivo para que el municipio aparezca en la parte alta de la clasificación. “No es un número llamativo. En 2025 sólo fueron dos y representaron un 4%. En 2015, en cambio, representaron el 23,53% del total anual. Y en 2014 un 11,76%, con cuatro enlaces entre personas del mismo sexo. En cambio, en 2022 y 2024 no oficiamos ninguna ceremonia de este tipo”, añade. Hernández, que comenzó su andadura en el consistorio hace 15 años en las Concejalías de Servicios Sociales y Familia, lleva desde 2019 al frente de las Concejalías de Educación y Personas Mayores. Es ella quien ha casado a la mayoría de parejas arcoíris: “Todos lo hacemos, pero yo soy la que más. Me gusta. Es algo bonito. Son derechos que se han conseguido a lo largo del tiempo y hay que celebrarlos”.

Si bien asegura que la mayoría de matrimonios homosexuales que se celebran en Villanueva de la Cañada son entre hombres, la concejala señala que la balanza cada vez está más equilibrada: “En mi caso, he oficiado bodas masculinas sobre todo, pero el perfil de los contrayentes es muy variado. Entre el 90 y 95% de los enlaces celebrados aquí son entre personas empadronadas en el pueblo”. El 5% restante, dice, no vive allí pero tiene algún vínculo con la población. Han estudiado aquí, algún familiar vive aquí o tienen amistad con algún vecino o trabajador de la corporación municipal. De una forma u otra, todos están relacionados con Villanueva”, sostiene. En términos de edad, Hernández asegura que la mayoría superan los 35 años, habiendo celebrado enlaces entre personas de la tercera edad, especialmente hombres: “No son jovencitos. Para ellos es un momento muy especial. Se quieren”.

Villanueva de la Cañada, al oeste de la Comunidad de Madrid, cuenta con más de 23.750 habitantes según los últimos registros. / AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

"Somos muy abiertos"

Desde el ayuntamiento añaden que no hay ninguna razón detrás del alto porcentaje. “No es que hayamos puesto más facilidades. Es que los trabajadores siempre facilitan la información y las gestiones, está todo muy bien explicado en la página web oficial y, además, es un entorno precioso. El salón de plenos es muy bonito y la gente muy amable. Aunque el pueblo no esté relacionado con el colectivo LGTBI+, estamos encantados de la igualdad que existe entre nuestros vecinos. Somos muy abiertos con todo. Todas nuestras políticas son igualitarias”, suma. Asimismo, reconoce que no planean llevar a cabo ninguna iniciativa para aumentar el número de matrimonios LGTB porque no encuentran necesaria la diferenciación: “Estaremos encantados de recibir nuevas parejas homosexuales si deciden casarse aquí”.

La concejala insiste en la necesidad de no diferenciar unos enlaces de otros: “Me gustan todas las bodas. Para nosotros es lo mismo. Estos datos no han trascendido entre los vecinos porque no lo vemos algo necesario. En Villanueva de la Cañada siempre hemos apostado por la igualdad de derechos, el servicio público y por hacer cumplir la ley. Desde el inicio tratamos de que nuestros vecinos vivan lo mejor posible y se sientan atendidos. Por eso, cuando nos eligen para celebrar un momento tan bonito en sus vidas, me siento muy orgullosa de poder ayudarles y compartirlo con ellos o con ellas. Debemos pensar en todo lo que se ha conseguido a lo largo de los años en igualdad de derechos. Eso lo hace bonito. Hacer parte al ayuntamiento de momentos así es muy emotivo”, concluye.