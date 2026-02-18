La milla de oro gastronómica de Ibiza crece: un nuevo chef se suma a Dabiz Muñoz, Paco Roncero y Gordon Ramsay

Dani García, el chef andaluz que hace unos años, tras lograr las tres estrellas Michelin, decidió renunciar a ellas, vuelve a Ibiza. El malagueño, que ya probó suerte en la isla con su restaurante Bibo, en el hotel Nobu de Talamanca, volverá a tener un restaurante en la isla. Además, compartirá zona con otros reconocidos chefs en lo que ya se empieza a conocer como la milla de oro gastronómica de Ibiza: The Site, el nuevo proyecto de Palladium en Platja d'en Bossa. Una especie de 'Melrose Place' de cocineros.

Y es que en apenas unos metros coincidirán algunos de los chefs más populares. El más antiguo de ellos, Paco Roncero, que dirigirá una nueva temporada de Sublimotion, el bautizado como restaurante más caro del mundo. Además, este verano repetirá experiencia en Ibiza Gordon Ramsay, que inauguró el año pasado su primer Hell's Kitchen en Europa. Dabiz Muñoz también anunció hace unas semanas que estaba en plena tarea de reforma para abrir este verano su local ibicenco de StreetXo, proyecto basado en el street food. Ahora, a esta constelación de estrellas de la gastronomía se suma también Dani García, que se presentará por segunda vez en Ibiza con su proyecto más carnívoro: Leña.

"Descubre el arte del ahumado y las brasas de Leña en el corazón de la isla blanca", se lee en la web del establecimiento, que está buscando personal para iniciar la temporada. De momento, en el espacio reservado al local de Ibiza (hay otros en Marbella, Madrid, Barcelona y Dubái) no aparece ninguna información, más allá de un formulario para dejar el correo electrónico y enterarse de cuándo empiezan a aceptar reservas. Pero sí se pueden consultar las cartas de los otros Leña.

El de Ibiza no es el único Leña que va a abrir próximamente el chef malagueño. También tiene previsto uno en Mallorca y otro en Miami.